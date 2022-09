Bečić: Odričemo se funkcija premijera i predsjednika Skupštine

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora odriče se funkcija premijera i predsjednika Skupštine u korist naroda i države, saopštio je lider te stranke Aleksa Bečić.

Prema njegovim riječima, jedna grupa poslanika svakodnevno predlaže svog partijskog šefa za mandatara, a sa druge strane grupa ministara svog stranačkog šefa za mandatara.

“Nije im stran čak ni institut samokandidovanja i samoutrkivanja za jednu od te dvije prestižne državne funkcije”, rekao je Bečić, saopšteno je iz Demokrata.

Bečić je podsjetio da su poslanici Demokrata nakon pobjede na prethodnim parlamentarnim izborima bezuslovno podržali nosioca izborne liste “Za budućnost Crne Gore” da bude mandatar.

“Odmah nakon toga bezuslovno smo podržali sastav 42. Vlade iako u njoj nijesmo imali niti jednog ministra”, dodao je on.

Bečić je naveo da su samim tim bezuslovno podržali nosioca druge izborne liste za prvog potpredsjednika Vlade.

“Obje izborne liste u toj Vladi su imale direktne i indirektne predstavnike u liku članova Vlade. Izborna lista Demokrata, jedina je izborna lista koja nije imala niti jednog predstavnika u Vladi”, dodao je on.

I pored činjenice da su obje izborne liste aktivno ili pasivno rušili sopstvenu Vladu, Bečić je rekao da su Demokrate svom svojom političkom snagom branile 42. Vladu u kojoj nijesu učestvovali.

“Nažalost, nijesmo je odbranili. Formirana je 43. Vlada Demokratske partije socijalista. Odbili smo ponuđeno učešće u takvoj Vladi. Smijenjeni smo sa najviših državnih funkcija i dostojanstveno, bez pauza, bez trikova i sličnih blefova, otišli u opoziciju”, naveo je on.

Bečić je naveo da su jedina pobjednička izborna lista, čiji nosilac u ovom sazivu parlamenta, nije bio mandatar za sastav nove vlade, a pri tome su pojedinačno najjača partija te pobjedničke parlamentarne većine.

“Dakle, iz iznijetih činjenica i demokratskih principa, mjesto mandatara pripada Demokratskoj Crnoj Gori. Te časti i prestižne političke privilegije se, u ovom pregovaračkom procesu, koji se vodi u organizaciji Nove srpske demokratije, odričemo se u korist naroda i države”, kazao je Bečić.

On je naveo da ako bi pregovori rezultirali izborom mandatara za sastav 44. vlade, koji nakon ovog odricanja neće biti iz Demokrata, toj partiji nesporno pripada mjesto predsjednika Skupštine.

“I ove prestižne političke funkcije, koju smo odgovorno obavljali, odričemo se”, dodao je Bečić.

On je kazao da su ta odricanja od funkcija njihova mjera moralnosti u politici i jasan doprinos Demokrata da do dogovora dođe.

“Ističem da se odričemo u korist naroda i države, a ne u korist bilo kog kandidata, koji je kandidovan ili samokandidovan”, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, volja naroda Crne Gore je iznad bilo koje funkcije i bilo čije fotelje.

“Kao što vidite odricanja od funkcija i ostavke na funkcije nije nešto što boli, niti su smak svijeta”, naveo je Bečić.

On je poručio da su fotelje prolazne, a da čast i obraz žive dovijeka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS