Abazović: Tužioci na prvoj liniji odbrane države od kriminala i korpucije

Podgorica, (MINA) – Državni tužioci stoje na prvoj liniji odbrane države od kriminala i korupcije, štiteći na taj način javni moral i društvene vrijednosti, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je, govoreći na Danu državnih tužilaca Crne Gore, rekao da proces unapređenja rada tog državnog organa još nije završen.

“To je neprekidan proces koji ima za cilj što samostalniju instituciju. Izvršna vlast treba da uradi sve kako bi tužilaštvo bilo na nivou tužilaštava modernih država“, kazao je Abazović.

On je rekao da fenomen transnacionalnog kriminala od svog nastanka permanentno evoluira.

„Od prvih pojavnih oblika do hibridnog terorizima i predstavlja glavni problem savremenog društva. Zato je važna unutrašnja sinergija državnih organa i umreženost sa međunarodnim partnerima kako bi mogli odgovoriti svim globalnim prijetnjama“, kazao je Abazović.

On je naveo da su brojne društvene i političke anomalije kojima se svjedoči posljednjih nekoliko decenija, našle svoj odraz u stvaranju mnogih kriminalnih organizacija i porastu koprucije.

„Pojedini segmenti kulminacije procesa su u dobroj mjeri pred vama. Stoga je vaša uloga u društvu nemjerljiva. Državni tužioci stoje u prvoj liniji odbrane države od kriminala i korpucije, štiteći na taj način javni moral i društvene vrijednosti“, kazao je Abazović.

On je rekao da je upoznat sa uslovima u kojima rade državni tužioci.

„Ti uslovi nijesu na zavidnom nivou. Vlada je već preduzele određene korake na poboljšanju uslova rada tužilaca, i taj zadatak je permanentno na našoj agendi. U tom pravcu naš prioritet je unapređenje smještajnih kapaciteta tužilaštava u Podgorici“, rekao je Abazović.

On je naveo da da su različito komentarisane izmjene Zakona o državnom tužilaštvu.

„Ali danas ponosno ističemo rezultate Specijalnog državnog tužilaštva koji su postignuti u vrlo kratkom periodu, a koje je nedavno predstavio glavni specijalni tužilac“, rekao je Abazović.

On je rekao da mu je posebno drago što je vršiteljka dužnosti vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović potpisala sporazum o saradnji sa kancelarijom Evropskog javnog tužioca.

Abazović je naveo da je to još jedan dokaz da je prepoznat rad države u borbi protiv kriminala i koprucije.

„Bez namjere da se uplićem u rad, Tužilački savjet se kroz brojne odluke pokazao kao efikasan kontributor u procesu snaženja tužilaštva i to bez uticaja politike i drugih interesa“, rekao je Abazović.

On je rekao da zaokruživanjem velikog procesa očekuje stupanjem na snagu i početkom primjene „antimafija zakona“ – Zakona o porijeklu imovine.

„Njegovom primjenom zadaćemo snažan udar svima koji su imovinu stekli kriminalnom djelatnošću, jer udar na finansije kriminalnih grupa je udar u srž problema“, ocijenio je Abazović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je dio savremenog svijeta koji se aktivno bori protiv kriminala i korupcije.

„Država neće dozvoliti da bude pobijeđena i ima mehanizam da se obračuna sa svim pošastima“, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, važno je stvarati mehanizme za prevenciju u borbi protiv najsloženijih oblika kriminala.

„Jer na taj način ne samo državu činim sigurnijom i već aktivno radimo na očuvanju mira u svijetu“, naveo je Abazović.

On je kazao da borba protiv kriminala doprinosi stvaranju ekonomsko stabilnijeg društva spremnog da svijetu pokaže spremnost da prihvati univerzalne vrijednosti i skrene pažnju na slavnu tradiciju države.

„Biti u društvu razvijenih država kojima je kriminal zajednički neprijatelj, emancipatorski je čin koji ne utiče isključivo na segment bezbjednosti, već i na stvaranje zdravih generacija“, rekao je Abazović.

