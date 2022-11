Abazović: Poslanici koji misle dobro državi da odblokiraju Ustavni sud

Podgorica, (MINA) – Zakon o predsjedniku mora da prođe test Ustavnog suda, kazao je premijer Dritan Abazović i apelovao na sve poslanike koji, kako je naveo, misle dobro Crnoj Gori, da odblokiraju tu instituciju.

Abazović je, na pitanje da li će URA, partija na čijem je čelu, u drugom krugu glasati za izmjene Zakona o predsjedniku, odgovorio da očekuje da se 22. novembra, ili kad se održi sjednica Skupštine, izglasaju sudije Ustavnog suda.

“Ako ne možemo da izglasamo četvoro, da izglasamo makar jednog i na taj način riješimo ovaj Gordijev čvor. Poslije toga, biće moguće poslati zakon Ustavnom sudu, ili ćemo vidjeti neka druga rješenja”, rekao je Abazović novinarima u Budvi.

On je istakao da je, bez izbora sudija Ustavnog suda, bespredmetno pričati o deblokadi.

“Moj apel je prema svim poslanicima koji misle dobro Crnoj Gori da odblokiramo Ustavni sud”, kazao je Abazović.

On je kazao da Zakon o predsjedniku ili bilo koji drugi akt jedino mora da prođe test Ustavnog suda.

Kako je saopštio, to je jedina adresa koja može da da završnu riječ da li je neki akt u skladu sa Ustavom.

“Moj odgovor na Vaše pitanje da li će URA podržati Zakon o predsjedniku kada ponovo bude na dnevnom redu Skupštine, jeste da odgovor leži u izboru sudija Ustavnog suda”, zaključio je Abazović.

