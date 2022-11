Abazović: Mora postojati veći senzibilitet Brisela da se oživi proces proširenja

Podgorica, (MINA) – Zajednička budućnost regiona je u Evropskoj uniji (EU) i na državama Zapadnog Balkana je da završe svoj dio posla, rekao je premijer Dritan Abazović ukazujući da mora postojati veći senzibilitet Brisela i evropskih država da se oživi proces proširenja.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je, na panel diskusije na Pariskom mirovnom forumu, rekao da veća mobilnost ljudi vodi pomirenju, a pomirenje ekonomskom progresu.

“Zapadni Balkan može mnogo da EU da i zato ne smijemo ostati van procesa”, kazao je Abazović.

Osim Abazovića, na panelu se učestvovali i premijer Albanije Edi Rama, potpredsjednik Soroš Fondacije za otvoreno društvo, Aleksandar Soroš i direktorica programa Proširena Evropa u Evropskom savjetu za vanjske poslove (ECFR), Mari Dimulen.

Kako se navodi, razgovaralo se na temu „Upravljati reperkusijama multikriza na populaciju: osnažiti otpornost Jugoistočne Evrope”.

Abazović je kazao da je Zapadni Balkan dio svijeta i Evrope koji ima velike šanse za razvoj ako bude imao pametne i dobre odluke, kao i dobre donosioce odluka.

Govoreći o reperkusijama agresije Ruske Federacije na Crnu Goru, Abazović je rekao da je globalna kriza imala negativan uticaj, naročito kroz turizam i energetiku.

„Važno je da EU shvati da mi treba da oživimo proces proširenja. Ako ostanemo kao “crna rupa” u Evropi, otvoriće se mogućnost da se stvara negativan uticaj, danas možda za Rusiju, sjutra za neku drugu stranu”, ocijenio je on.

Abazović je naveo da je zajednička budućnost regiona u EU i da je na državama Zapadnog Balkana da završe svoj dio posla.

“Ukazujući da mora postojati veći senzibilitet od strane Brisela i evropskih zemalja da se konačno oživi proces proširenja”, dodaje se u saopštenju.

Abazović je kazao da je Crna Gora sankcije protiv Ruske Federacije podržala “ne zato što imamo nešto protiv njih”.

“Već zato što mi štitimo principe, internacionalno pravo, suverenitet Ukrajinaca, štitimo pravo i mogućnost ljudi da biraju kako žele da žive i u kojoj organizaciji žele biti”, rekao je Abazović.

On je naveo da je relacija Crne Gore sa Ruskom Federacijom prije bila prilično dobra, a da sada ne postoji.

„Želimo biti partneri od povjerenja, iako smo teritorijalno i brojčano mali. EU bez Zapadnog Balkana nije kompletna, želim vidjeti zajedničku budućnost u njoj”, zaključio je Abazović.

