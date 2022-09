Abazović: Demokrate nekome obećale da DF neće biti dio vlade

Podgorica, (MINA) – Demokratsku Crnu Goru su neki ljudi van Crne Gore nagovorili da izađe sa predlogom da žena bude kandidatkinja za mandatarku, kazao je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, dodajući da je takvu vladu trebalo da podrži Demokratska partija socijalista (DPS).

Abazović je, na večerašnjoj konferenciji za novinare, rekao da su Demokrate obećale nekome da Demokratski front (DF) neće biti dio vlade.

On je rekao da je neutemeljena priča da Građanski pokret URA na čijem je čelu nekoga ucjenjuje.

On je kazao da imaju pravo da iznesu stav, kažu šta misle da je dobro za građane i da to nije ultimativno za bilo koga.

„Cilj Demokrata, Ujedinjene Crne Gore i Prave Crne Gore je da se pomogne DPS-u. To su ljudi koji su glasali da padne 43. Vlada, a nijesu mogli da naprave vladu sa DPS-om“, kazao je on.

Prema riječima Abazovića, cilj je bio da se udovolji mafiji, da on ne bude premijer.

„Ja sam u dobrom duhu u interesu zaštite građana to prihvatio, suprotno odluci Glavnog odbora URA-e“, naveo je on.

Abazović je podsjetio da su se izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković, aktuelni ministar finansija u tehničkom mandatu Aleksandar Damjanović i lider Demosa Miodrag Lekić pominjali kao potencijalni kandidati za mandatara.

On je kazao i da je bilo riječi o, kako je rekao, takozvanom ženskom kandidatu.

„Do toga se došlo tako što su ljudi van Crne Gore nagovorili Demokrate da izađu sa tom idejom, koju treba da podrži DPS“, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, onaj ko ne želi dogovor je onaj koji ne želi da se izjasni, dodajući da se Demokrate nijesu izjasnile.

„Oni ne žele da se dogovore sa DF-om, jer su nekome obećali da DF neće biti dio vlade“, rekao je Abazović.

Prema riječima Abazovića, svi mogu da budu dio vlade, „ali URA na prvo mjesto stavlja nacionalne interese države“.

„Ako neko misli da će Marko Milačić biti direktor policije, grdno se vara“, kazao je Abazović.

On je rekao da pojedini politički subjekti bivše parlamentarne većine nesvjesno pomažu Bemaksu, Zoranu Lazoviću, kavačkom i škaljarskom klanu.

On je rekao da Demokrate treba da se dogovore sa DF i da kažu šta pripada koaliciji Crno na bijelo.

„Ne vidim potrebu da naš pregovarački tim više ide tamo“, rekao je Abazović i kazao da je se dogovor može sada odvijati bilateralno.

