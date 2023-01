Abazović: Bilo bi dobro da imamo zajedničkog kandidata za predsjednika

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nakon 19. marta imati novog predsjednika, poručio je premijer Dritan Abazović, navodeći da je to najvažnije i da bi bilo dobro da to bude „neki zajednički građanski kandidat“.

On je novinarima nakon posjete opštini Kotor rekao da nije preokupiran predsjedničkim izborima.

“Najvažnije je da Crna Gora dobije novog predsjednika. Bilo bi odlično ako bi to bio neki zajednički građanski kandidat. Da li treba da bude neko od kolega, u ovom trenutku je manje bitno“, kazao je Abazović.

On je rekao da je siguran da će Crna Gora nakon 19. marta imati novog predsjednika za kojeg očekuje da će biti kooperativniji u ostarivanju nacionalnih interesa Crne Gore.

Komentarišući ponovne pregovore o formiranju vlade sa parlamentarnom većinom od 30. avgusta 2020. godine, koje predlaže Demokratski front, Abazović je rekao da je spreman da čuje konkretan predlog ako ga ima.

“Ako postoji konkretan predlog kako bi to trebalo da izgleda, više sam nego voljan i spreman da čujem. Da vidimo šta bi bilo održivo i kavalitetno rješenje za Crnu Goru”, rekao je Abazović.

On je, komentarišući izjave DF da se parlament raspušta krajem marta, na osnovu izmjena Zakona o predsjedniku države, rekao da 41 poslanik može da raspusti parlament u svakom momentu.

“Tačno je da imamo i dalje tekući mandat (Miodraga) Lekića za sastav nove vlade i da Ustav predviđa raspuštanje Skupštine nakon isteka tog roka. To su procedure koje su jasne. Ako treba da idemo na vanredne parlamentarne izbore – nemamo ništa protiv“, rekao je Abazović.

On je naglasio da prije odlaska na bilo kakve izbore treba izabrati nedostajuće sudije Ustavnog suda.

„Ako neko misli da možemo bez izbora da napravimo drugi model koji bi bio održiv, zašto to smatrati nelegitimnim. Svaka ideja za koju se čini da je dobronamjerna treba da bude tretirana na pravi način“, dodao je Abazović.

Upitan da li je bio pretenciozan kada je rekao da Crna Gora pokreće svemirski program, Abazović je rekao da smatra da nije pretjerao kada je predložio tako nešto.

“Nijesam pretjerao, jer mi ne znamo o čemi se radi ali smo spremni da kritikujemo. Da pošaljemo satelit treba nam manje od 200 hiljada EUR. Zašto da ne podržimo naše mlade naučnike”, kazao je Abazović.

On je rekao da je u Davosu razgovaro sa ozbiljnim ljudima o tome kako se povećava “vidljivost” Crne Gore, bez novca, samo uz dobru volju.

“Možda ne možemo da ponudimo logističku ili finansijsku podršku, ali možemo da organizujemo međunarodnu konferenciju gdje bi došli ljudi čije države ulažu na stotine miliona EUR u to”, rekao je Abazović.

On je kazao da fond za inovacije nije mali, kao ni izdvajanja iz ekonomskog državljanstva.

“Želimo taj novac da iskoristimo u nečemu što može da promijeni perspektivu Crne Gore”, dodao je Abazović.

On je ponovio da Crna Gora pokreće svemirski program, ali da to neće sprovesti u dva dana.

„Pravimo temelje da naredne generacije građana Crne Gore mogu da urade mnogo veće stvari za nekih 20-30 godina”, dodao je Abazović.

Prema njegovim riječima, mladim naučnicima u Crnoj Gori treba pružitu podršku, jer ih država do sada nije prepoznala.

“Nije ih prepoznala jer se ovdje svako bavi nacionalizmom i primitivnim temama, a kada se pomene svemirski program izgleda im kao čudo“, rekao je Abazović.

On je, komentarišući kritike na račun njegove izjave da je IQ najveći protivnik razvoja Crne Gore, rekao da je pogrešno intepretiran i da time nije uvrdijedio nijednog roditelja.

„Poštujem svako različito mišljenje. Žao mi je što jedna nevladina organizacija, koja je zapravo politička organizacija bivšeg ministra prosvjete i određenih struktura, stalno ima potrebu da napada Vladu”, kazao je Abazović.

On je upitao gdje su protesti roditelja vezano za početak drugog polugodišta koji su najavljivani.

Kako je rekao Abazović, Vlada nema ništa protiv ako neko kaže da je loše što se produžio raspust.

„Ali ja nijesam govorio za roditelje, nego za nekoliko zlonamjernih ljudi čiji je cilj da se igraju emocijama građana kada kažu da će produžetak raspusta od pet dana potpuno da negira obrazovanje u Crnoj Gori, ili da će početak polugodišta na vrijeme u potpunosti negirati turističku sezonu. To nije istina”, naveo je Abazović.

On je dodao da su da su roditelji dominatno podržali odluku Vlade o produžetku rapsusta.

