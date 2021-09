Radulović: Crna Gora unapređuje prava i slobode svih

Podgorica, (MINA) – Crna Gora podržava liberalno-demokratske vrijednosti i unapređuje prava i slobode svih, bez obzira na nacionalne, etničke, vjerske, seksualne ili bilo koje druge razlike, poručio je ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), na marginama Generalne skupštine UN-a kazao da je to jedini put ka mirnijoj, sigurnijoj, pravednijoj i humanijoj globalnoj zajednici.

Radulović je na desetoj ministarskoj konferenciji Zajednice demokratija, gdje je boravio na poziv rumunskog šefa diplomatije Bogdana Aureskua, kazao da vrijeme velikih izazova predstavlja priliku da svi zajedno stanu u odbranu najuzvišenijih civilizacijskih dostignuća.

On je, kako su rekli iz Vlade, ocijenio da ekstremni nacionalizam u različitim djelovima svijeta dobija sve veći zamah, uprkos napretku na različitim poljima.

“Svjedočimo potiskivanju slobode izražavanja, govora, mišljenja i udruživanja, ali i korupciji koja predstavlja posebnu opasnost po razvoj demokratije”, rekao je Radulović.

On je istakao da sve te činjenice nedvosmisleno govore o potrebi preduzimanja daljih napora da se takve tendencije zaustave.

Radulović je, kako se navodi u saopštenju, naglasio da je Crna Gora snažno posvećena strukturnim reformama, sa ciljem stvaranja tolerantnog, stabilnog i ekonomski prosperitetnog društva.

“Dodao je da Crna Gora preduzima korake ka članstvu u Evropskoj uniji, odlučno vjerujući da naša, ali i budućnost čitavog regiona Zapadnog Balkana, baš u Evropi”, rekli su iz Vlade.

Radulović je, na poziv ministra vanjskih poslova Singapura Viviana Balakrišnana, učestvovao na Ministarskom sastanku Grupe za globalno upravljanje (3G), na kome su razmatrani izazovi poput oporavka od posljedica pandemije i suočavanja sa klimatskim promjenama.

„Samo zajedničkim naporima svih globalnih aktera, u duhu međunarodne solidarnosti, možemo krenuti naprijed. Važno je slušati i uzeti u obzir glasove svih, uključujući male zemlje, poput moje“, poručio je Radulović.

On je, na marginama Generalne skupštine UN-a, razgovarao sa predstavnicima Američko-jevrejskog komiteta, kao i sa potpredsjednikom Vlade Kazahstana Mukhtarom Tleuberdijem.

Iz Vlade je saopšteno da su Radulović i Tleuberdi razgovarali o mogućnosti početka pregovora o viznoj liberalizaciji, kao i o saradnji u multilateralnim forumima.

Tokom susreta sa Dejvidom Harisom iz Američko-jevrejskog komiteta, Radulović je istakao da je Crna Gora jedna od rijetkih zemalja u Evropi gdje se tokom Drugog svjetskog rata holokaust nije dogodio.

On je podsjetio da Crna Gora nema zabilježen nijedan slučaj javnog iskazivanja antisemitizma, i dodao da je učinjeno sve kako bi jevrejska zajednica uživala sva prava.

Radulović je naveo da Sjedinjene Američke Države, kao evro-atlantski saveznik, imaju važnu ulogu i na evropskom putu Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS