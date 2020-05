Predlog Zakona o amnestiji ispunjava standarde dobre kriminalne politike

Podgorica, (MINA) – Predlog Zakona o amnestiji pravno-tehnički je dobro urađen dokument koji ispunjava sve standarde dobre kriminalne politike, smatra doktor pravnih nauka Aleksandar Kovačević.

Zakonom o amnestiji, koji je predložila vladajuća koalicija, predviđeno je skraćenje kazne zatvora 15 i deset odsto za osobe koje su pravosnažno osuđene za pojedina krivična djela.

Amnestija se obrazlaže kao nužna mjera u aktuelnoj situaciji epidemije koronavirusa radi rasterećenja zatvora i smanjena broja radno angažovanih službenika.

„Da sam poslanik glasao bih da se zakon usvoji“, rekao je Kovačević agenciji MINA.

On je rekao da je poznato da kapaciteti crnogorskih zatvora nijesu veliki, stoga država ima pojačanu odgovornost za zdravlje ljudi koji se tamo nalaze.

„Amnestije se ne smiju često davati i to je u ovom slučaju riješeno tako što osobe na koja je primijenjena amnestija po zakonu iz 2013. godine na nju nemaju pravo“, pojasnio je Kovačević.

On je dodao da se amnestija ne odnosi na počinioce krivičnih djela koje javnost posebno osuđuje, pa neće u većoj mjeri negativno uticati na moral društva i na opštu i specijalnu prevenciju i odvraćanje ljudi od vršenja krivičnih djela.

„Amnestija je najpovoljnija za one počinioce kojima je izrečena kratka kazna zatvora ili bi bila izrečena, a to je do šest mjeseci zatvora, a koja se u savremenoj nauci krivičnog prava smatra prevaziđenom, to jeste treba je zamijeniti drugom sankcijom, ili da se izdržava u kućnim uslovima“, ocijenio je Kovačević.

On je napomenuo da se razlog donošenja ovog zakona primjenjivao u drugim državama i ranije i da je i danas taj razlog od strane pravne nauke priznat kao opravdan.