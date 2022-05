Usvojene izmjene Zakona o državnoj upravi

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o izmjeni Zakona o državnoj upravi, kojim je predviđeno da ministarstva umjesto dva, mogu imati najviše tri državna sekretara.

Za izmjene zakona glasala su 43 poslanika, a protiv je bilo njih 11.

Predlagač tih izmjena je šef poslaničkog kluba Crno na bijelo, Miloš Konatar.

On je, u uvodnom izlaganju, kazao da je razlog za donošenje tog zakona sadržan u specifičnosti organizacije, pa je u cilju efikasnijeg vršenja poslova neophodno stvoriti preduslove za bolju koordinaciju i nadzor kako bi se postigla puna efikasnost i efektivnost drzavne uprave.

Konatar je pojasnio da se broj državnih sekretara neće povećavati više nego što bi to bio slučaj da je zakon ostao nepromijenjen, jer je plan da neka glomazna ministarstva dobiju po tri državna sekretara, a neka manja po jednog sekretara.

”Šest ministarstava će imati tri državna sekretara, šest po dva, šest po jednog. Ukupno 36. Nema povećanja državnih sekretara u odnosu na slučaj da ovaj predlog bude odbijen”, rekao je Konatar, prenosi portal Vijesti.

On je kazao da su Demokrate i Demokratski front kada su navodno htjeli da dogovore novu Vladu predvidjeli 18 ministarstava, a da sada zamjeraju ovoj što ima toliko ministarstava i sekretara.

U Skupštini je večeras za novu predsjednicu Administrativnog odbora izabrana poslanica Demokratske partije socijalista (DPS), Suzana Pribilović.

Za članove tog skupštinskog tijela izabrani su poslanici DPS-a Daliborka Pejović, Luiđ Skrelja i Ivan Mitrović, Demokratskog fronta Maja Vukićević i Budimir Aleksić, URA-e Miloš Konatar, Bošnjačke stranke Kenana Strujić Harbić.

Članovi tog odbora će biti i poslanici Socijalističke narodne partije Dragan Vukić, Socijaldemokrata Damir Šehović, Pokreta za promjene Vladan Raičević i Demokrata Momo Koprivica i Vladimir Martinović.

