Novonastale okolnosti uzdrmale bezbjednosnu arhitekturu Evrope

Podgorica, (MINA) – Novonastale okolnosti zbog agresije Rusije na Ukrajinu uzdrmale su bezbjednosnu arhitekturu Evrope, kazao je specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Velike Britanije, Stjuart Pič i dodao da u tom kontekstu Zapadni Balkan predstavlja poseban izazov.

Kako je saopšteno iz Vlade, Pič i britanska ambasadorka u Podgorici Karen Medoks razgovarali su danas sa premijerom Dritanom Abazovićem.

Sa sastanka je poručeno da su Crna Gora i Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) trajno posvećeni zajedničkom cilju – očuvanju regionalne stabilnosti i bezbjednosti.

“Britanski specijalni izaslanik istakao je da su novonastale okolnosti zbog agresije Rusije na Ukrajinu uzdrmale bezbjednosnu arhitekturu Evrope i da u tom kontekstu Zapadni Balkan predstavlja poseban izazov sa uplivom štetnog uticaja”, navodi se u saopštenju.

Abazović je zahvalio na podršci UK u borbi protiv organizovanog kriminala i transnacionalnog šverca, ističući da je saradnja u carinskoj saradnji i sajber bezbjednosti na veoma visokom nivou.

On je rekao da Crna Gora i UK imaju odličnu saradnju u oblasti odbrane.

“To je od fundamentalnog značaja za Crnu Goru u kontekstu sve većih bezbjednosnih izazova i rizika sa kojima se suočava i region Zapadnog Balkana i čitav svijet“, kazao je Abazović.

Sagovornici su se saglasili da treba nastaviti intenzivnu i blisku saradnju dvije države u bezbjednosnom sistemu, kako bi se onemogućio upliv trećih strana.

