Kostić Mandić: Dodatni mandati urušili pravosuđe

Podgorica, (MINA) – Čelni nosioci pravosudnih funkcija i predsjednici sudova, koji je trebalo da obezbijede vladavinu prava za sve građane, svojim insistiranjem na dodatnim mandatima direktno su urušili pravni sistem i pravosuđe, ocijenila je profesorica na Pravnom fakultetu Maja Kostić Mandić.

Ona smatra da se u Izvještaju Evropske komisije (EK) o napretku Crne Gore, koji je predstavljen u utorak, posebno apostrofira stanje u pravosuđu i problemi u primjeni prava.

Kostić Mandić je podsjetila da je o problemu ponovnog imenovanja sedam predsjednika sudova, uključujući i treći mandat predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, kao potpredsjednica Udruženja pravnika, govorila prošle godine, ukazujući na pretjerenu koncentracija moći o kojoj govori EK.

Ona je rekla da je nažalost, tada malo pravnika iz drugih sfera i institucija željelo o tome javno da govori.

„Čelni nosioci pravosudnih funkcija i predsjednici sudova, koje je trebalo da obezbijede vladavinu prava za sve građane, svojim insistiranjem na dodatnim mandatima, direktno su urušili pravni sistem i pravosuđe“, kazala je Kostić Mandić u intervjuu agenciji MINA.

Ona je navela da nažalost, Sudski savjet, ministar pravde i sudije Vrhovnog suda nijesu imali profesionalnu snagu da se odupru pritisku, posebno kod kandidovanja za treći mandat predsjednice Vrhovnog suda i da su tako postali svojevrsni saučesnici postupka atrofije evropskih integracija.

„Udruženje pravnika odaje priznanje svih postignutim rezultatima i radu većine sudija, ali nažalost taj njihov napor sada je u drugom planu“, kazala je Kostić Mandić.

Ona je rekla da je Evropska komisija u Izvještaju o napretku ponovo evidentirala nedostatak rezultata u određenim segmentima poglavlja 23 i 24, koja predstavljaju glavnu prepreku da Crna Gora snažnije ostvari svoju evropsku agendu.

„Diplomatski rječnik sadržan u formulacijama „ograničen napredak“ i „izazovi“ treba razumjeti da je period na koji se odnosi Izvještaj od strane EK okarakterisan kao period stagancije i da se radilo o simuliranim promjenama“, smatra Kostić Mandić.

Ona je kazala da su nažalost, problemi u pravosuđu, umjesto da se rješavaju postajali sve veći, a Crna Gora društvo u kome stanuje selektivna pravda i sloboda koje ugrožavaju prava i bezbjednost građana.

„Stoga, izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru treba vidjeti kao jasan putokaz, za sve aktere u crnogorskom društvu, u kom pravcu treba usmjeriti društvenu energiju kako bi Crna Gora, u dogledno vrijeme postala punopravna članica EU“, poručila je Kostić Mandić.

Ona je ocijenila da se osnovne preporuke u Izvještaju odnose na obezbjeđivanje stvarne nezavisnosti sudija i primjenu ustavnih i zakonskih rješenja o ograničenju broja mandata predsjednika suda, kao i pitanje odgovornosti sudija i tužilaca.

Kostić Mandić je rekla da se u Izvještaju pravosuđe navodi i kao problematično u domenu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, za koju se ukazuje da je veoma prisutna u mnogim oblastima i da predstavlja razlog za ozbiljnu zabrinutost.

„Ukazano je na manjak odlučne političke volje i energičnog odgovora pravosuđa u pogledu korupcije na visokom nivou i implicitno se saopštava da statistika o slučajevima korupcije u krivičnim predmetima ne daje tačan prikaz o radu pravosuđa“, kazala je Kostić Mandić.

Ona smatra da Izvještaj ukazuje i na potrebu da se otklone određeni osnovni i sistemski nedostaci u krivičnim postupcima, a posebno u pogledu postupanja sudova u slučajevima organizovanog kriminala.

Kostić Mandić je upozorila da je pravosudni sistem u Crnoj Gori na korak od toga da na duži rok potpuno izgubi povjerenje građana, zbog nedostatka individualne odgovornosti njegovih čelnika.

„Dobra okolnost je to što je sadašnja upravljačka postava u sudstvu, koja ga je dovela u to stanje, neposredno pred penzionisanjem, što stvara uslove da brzo dođe do smjene generacija i dolaska mlađih kadrova“, ocijenila je Kostić Mandić.

Ona je rekla da je potrebno da se stvaraju uslovi ali i ambijent da je sudijska funkcija stvar profesionalnog prestiža, što će dovesti i do kvalitetnijih sudija, posebno u Vrhovnom sudu, gdje će vrlo brzo biti značajnih promjena.

Prema njenim riječima, biće potrebne određene izmjene, koje će omogućiti da se izaberu sudije od integriteta i to ne samo iz sadašnjeg sudskog sastava već i van njega.

„Jer, ima kvalitetnih pravnika, ali mnogi koji nijesu željeli da narušavaju svoj integritet ostali su van pravosuđa ili nisu konkurisali za pozicije predsjednika sudova, što važi i za Ustavni sud“, kazala je Kostić Mandić.

Ona je rekla da Udruženje pravnika dokumenta EK vidi kao programski putokaz o tome šta Crna Gora treba da uradi da bi ostvarila svoju evropsku agendu.

Kostić Mandić je podsjetila da to Udruženje, kao najstarije strukovno udruženje u Crnoj Gori, okuplja pravnike koji dolaze iz svih segmenata pravne profesije.

Ona je poručila da će u Udruženju pravnika stručnim radom i javnim zalaganjem nastojati da doprinesu društvenom dijalogu koji treba da dovede do konsolidovanja institucija u kojima traju v.d. stanja i vraćanja povjerenja u pravosudni sistem.

„Raduje nas činjenica da je javno iskazana podrška šefice Delegacije EU u Crnoj Gori Oane Kristine Pope i predsjednika Skupštine Alekse Bečića ovim stremljenjima Udruženja pravnika Crne Gore“, kazala je Kostić Mandić.