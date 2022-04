Izabrana nova Vlada

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parlament izabrao je večeras novu Vladu, čiji je predsjednik Dritan Abazović.

Izbor nove, 43. Vlade podržalo je 45 poslanika, dok su tri bila protiv.

Nova vlada imaće 18 ministarstava, od kojih će četiri ministra biti i potpredsjednici, i dva ministra bez portfelja.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Jevto Eraković ocijenio je da je, po svim aspektima, Crna Gora u neuporedivom lošijoj situaciji nego prije zbora 30. avgusta 2020. godine.

„Mnogi to neće i ne žele da vide, ali to ne mijenja suštinu”, kazao je Eraković.

On je rekao da šteta koju je prošla vlada napravila vođena revanšizmom mora biti predmet ozbiljne pažnje nove vlade.

“Posebno potenciramo primjer događaja na Cetinju za koji očekujemo od potpredsjednika Raška Konjevića da nam da punu istinu”, naveo je Eraković.

On je rekao da manjinska vlada nije najbolje rješenje, nego politička, ali da DPS ne zatvara oči pred stvarnosti.

DPS će, kako je poručio Eraković, biti najjači vjetar u jedra promjeni koja je nužna.

“Ko god da drži kormilo, zavisiće od snage našeg vjetra”, kazao je Eraković.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović rekao je da nijesu srušili Vladu Zdravka Krivokapića da bi glasali za vladu Socijalističke narodne partije (SNP).

“SNP je uvijek birao pogrešna skretanja oko pitanja od najveće važnosti za državni put Crne Gore”, ocijenio je Šehović.

On je kazao da će odgovornost za moguće posljedice snositi svi koji će učestvovati u manjinskoj vladi.

“Što se nas tiče, možemo se miriti samo oko evropskih i građanskih vrijednosti. Oko onih vrijednosti koji mire Crnu Goru, a ne onih koji je dijele”, rekao je Šehović.

Poslanik SNP-a Dragan Ivanović kazao je da je pred Abazovićem veliki zadatak.

“Podržavam ova vaša dva stuba. Očito ste, boraveći u prethodnoj vladi, shvatili da sedam stubova i nije neka garancija stabilnosti, čvrstoće i kvaliteta”, naveo je on.

Ivanović je dodao da je drugi stub – ekonomija, mnogo važan za građane koji su, kako je kazao, umorni od čekanja da bolje žive.

Poslanik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović rekao je da se građanima mora pokazati da u Crnoj Gori može da se bolje živi.

“Moramo se jasno ograditi od tenzija svih vrsta da bi Crna Gora mogla krenuti naprijed”, kazao je Ibrahimović.

On je poručio da će se BS snažno zalagati za pokretanje procesa koje je, kako je ocijenio, 42. Vlada zaustavila.

“Agresija Rusije na Ukrajinu pokazala je da države Zapadnog Balkana moraju što prije ući u Evropsku uniju (EU). Tu vidim šansu 43. Vlade”, rekao je Ibrahimović.

Poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković ocijenila je da je 42. Vlada u potpunosti razorila crnogorske institucije.

Vuksanović Stanković je navela da je od tri moguća rješanja izbor manjinske vlade najmanje loše rješenje.

Prema njenim riječima, za novu Vladu treba glasati kako bi se institucije odblokirale.

“Moramo izabrati nosioce pravosudnih funkcija i izglasati reformu izbornog zakonodavstva. To moramo da uradimo. Očekujemo da se procesiuraju svi koji treba da odgovaraju za veleizdaju države, počev od odlazećeg premijera”, kazala je ona.

Poslanik koalicije Crno na bijelo Miloš Kontar rekao je da danas biraju 43. vladu kako bi Crna Gora bila naredna članica EU.

“To je naredni veliki cilj koji je pred nama, cilj oko kojeg se svi možemo okupiti”, istakao je Konatar.

Prema njegovim riječima, nova vlada će biti plod kompromisa, jer će u njoj biti nekadašnji politički protivnici.

“Da bude nedvosmisleno jasno – svako ko je prekršio zakon, pronevjerio novac građana, treba da odgovara. To što postoje takvi pojedinici u nekim partijama nam ne daje za pravo da Crnu Goru držimo u rovovima, da živimo na podjelama. Zajedno možemo sve, jer Crna Gora mora da ide naprijed”, kazao je Konatar.

Poslanik Force Genci Nimanbegu ocijenio je da je prethodna vlada od prvog dana radila parcijalno, u partijskom interesu.

Prema njegovim riječima, šteta koja je napravljena je velika i teško se može nadoknaditi.

“Pitanje je i da li se može nadoknaditi novom vladom”, naveo je Nimanbegu.

Glasanjem za ovu vladu, kako je rekao, žele da glasaju za mir i bezbjednost u Crnoj Gori.

“Nikada se ranije nije dešavalo da dobijam poruke mržnje i prijetnji kao u posljednjih godinau. Izložen sam neprijatnim situacijama, esktremizam se pojačao”, kazao je Nimanbegu.

Poslanik DPS Andrija Nikolić smatra da je 42. Vlada pričinila veliku štetu i da je ekonomija “na aparatima”.

On je poručio da je Crnoj Gori potrebna nova vlada.

„Ovo rješenje je ono koje je moguće u ovom trenutku“, naveo je Nikolić.

On je kazao „da neće dozvoliti da 43. vlada bude gora od Vlade Zdravka Krivokapića“.

Poslanik SD-a Boris Mugoša rekao je da je ovo naglomaznija vlada od obnove nezavisnosti i vlada sa potencijalno najkraćim mandatom.

On je kazao da su do sada ministarstva imala dva državna sekretara, a sada su predložena tri, i da je realno ministru potreban samo jedan, da ga mijenja u slučaju odsustva.

“Što će tri državna sekretara? Gdje to ima? O čemu se tu radi?”, upitao je Mugoša.

On je rekao da je ovo nije vlada pomirenja, „nego podmirenja, jer su se podmirili svi konstituentni”.

Mugoša je kazao da nikad više dvoličnosti, licemjerstva i površnosti nije doživio nego tokom i nakon pregovora o formiranju manjinske vlade.

SD će, kako je rekao Mugoša, istinski kontrolisati rad Vlade.

On je rekao da SD ne interesuju fotelje jer, kako je naveo, oko nekih principa se ne mogu praviti kompromisi.

Abazović je, u završnom obraćanju, naveo da je izuzetno ponosan na sve što je radio u prethodnih godinu i po.

„I da sam opet u situaciji, vjerovatno bih većinu svojih političkih poteza ponovio“, kazao je Abazović.

On je naveo da je u tih godinu i po tri puta

donosio teške, ali ispravne odluke.

„Hoće li vlada da traje jedan dan, mjesec, ili godnu, nije nikakakv problem. Samo se nadam da će, koliko god bude trajala, davati dobre rezultate za crnogorsko društvo. Danas smo deblokirali parlament, ako izaberemo vladu, deblokiraćemo i izvršnu vlast“, kazao je Abazović.

On je rekao da ostaje da deblokiraju sudsku vlast, „svi zajedno, ako za to ima svijesti“.

„Kada je riječ o bezbjednosnom sektoru, nemojte da upirete prste ni u kog drugog, ni na Krivokapića ili bilo koga drugog, ja sam čovjek koji je odgovoran za sve dobro ili loše što se desilo u tome“, naveo je Abazović.

On je kazao da je 4. i 5. septembra na Cetinju sačuvan mir.

„I nije pala krv, a nijesam siguran da su svi u Crnoj Gori baš željeli da se taj mir sačuva. To je najvažnija stvar. Suzavca ne bi bilo da bivši direktor policije nije udario službeno lice i da neki građani Crne Gore nijesu odlučili da na neki način stopiraju ukupan život u ovom gradu“, rekao je Abazović.

On je naveo da se ne plaše izbora, koji su, kako je kazao, najveća demokratska tekovina i najpoštenije rješenje bilo koje političke krize.

“Crna Gora nije spremna za izbore, ova zemlja nema institucije koje mogu da sprovedu izbore i ona bi novim izbornim ciklusom samo potrošila značajna materijalna sredstva građana i ušla u dublju političku krizu”, rekao je Abazović.

On je kazao da je ponosan što je SNP odlučio da bude dio priče i ocijenio da bez te partije 43. vlada ne bi imala veliki smisao.

“Moramo da prevazilazimo barijere koje imamo u svojim glavama”, poručio je Abazović.

On je istakao da je najvažnije da se država ne drži zarobljenom.

“Nije najveći bezbjednosni izazov to što se šalju na svu sreću lažni mejlovi, nego je zemljotres to da je dugogodišnja predsjednica Vrhovnog suda optužena za organizovani kriminal”, kazao je Abazović.

