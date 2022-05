Đukanović: Nijesam uradio ništa na štetu države i protiv zakona

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da svoj posao obavlja besprekorno u skladu sa Ustavom i zakonom, i da niko neće uspjeti da pronađe ništa što je uradio na štetu države i protivno zakonu.

On je, na godišnjoj konferenciji za novinare na Cetinju, na pitanje novinara strijepi li da bi se mogao naći na udaru državnog tužilaštva, odgovorio odrično.

“Ne, zato što radim svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom i sviješću da živimo na Balkanu prepunom iskompleksiranog revanšizma o kojem sam govorio”, naveo je Đukanović.

On je rekao da samim tim garantuje da niko, pa i najzlonamjerniji, neće uspjeti da pronađe ništa što je uradio na štetu države i protivno zakonu.

Đukanović je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da nema nikakve veze ni sa jednom odlukom koja se tiče sudske vlasti, počev od odluka o imenovanju tih ljudi.

Procedure su, kako je dodao, propisane i zna se kako se bira i kako su se birali čelnici sudske vlasti.

Đukanović je, odgovarajući na pitanje da li podržava incijativu Socijaldemokrata o formiranju parlamentarne komisije koja će utvrditi odgovornost zbog dešavanja na Cetinju u septembru prošle godine, kazao da stoji na istom stanovištu – da je jako važno utvrditi odgovornost svih nosilaca najviših državnih funkcija za ono sto su radili tokom obavljanja tih funkcija.

“Nije dovoljno samo utvrditi političku odgovornost smjenom bordova u državnim preduzećima u kojima se tokom prethodnih godinu i po događao pravi haos. Bez ikakve potrebe, tamo su zapošljavane ne desetine, nego stotine i hiljade ljudi”, naveo je Đukanović.

On je dodao da je uvjeren da to ne može biti završeno političkom odgovornošću.

“Ako takvim postupanjima neko zavlači ruku u budžet da bi ostvario partijske, političke ili lične interese, on nanosi šteta državi i mora krivično-pravno odgovarati”, poručio je Đukanović.

On je rekao da jednako tako misli da se odgovornost mora utvrditi i za događaje na Cetinju.

Kako je naveo Đukanović, manje je tu važno ustanoviti šta je koji policijski funkcioner radio toga dana na Cetinju.

On je kazao da misli da je, prije svega, za državu izazov da ustanovi kako je tokom te noći mijenjan lanac komandovanja nad važnom državnom strukturom kakva je policija.

“Ako se moglo dogoditi da je tokom noći neko sa adresa izvan Crne Gore preuzeo komandu nad djelovima policije Crne Gore, za šta postoje određena saznanja, onda to ne smije proći nekažnjeno”, naveo je Đukanović.

To je, kako je dodao, zapravo prećutkivanje izdaje, i to se u svakom društvu smatra izdajom.

Đukanović je poručio da glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) i svaki državni organ imaju njegovu punu podršku za svoje djelovanje u okvirima Ustava i zakona.

On je rekao da ne želi da komentariše nijedan poseban slučaj.

Na pitanje novinara da li će napustiti politiku naredne godine kako bi se ubrzali pregovori sa EU, Đukanović je odgovorio da ne vidi vezu između njegove političke budućnosti i procesa pregovaranja sa Unijom.

“Nikada do sada nijesam čuo od nekog iz EU da te dvije okolnosti dovodi u vezu”, dodao je Đukanović.

Na pitanje da li je od februara imao interesovanja od Tužilaštva a u vezi sa slučajem Pandora papira, on je odgovorio da je postojala komunikacija sa SDT-om kroz prikupljanje informacija.

Đukanović je kazao da sve relevantne informacije na tu temu postoje u SDT-u i da je očekivao da će se već pojaviti njihov stav o tom pitanju.

“Nemam nikakvih naknadnih interesovanja, to me uvjerava da su sve informacije na nadležnom mjestu i da bismo uskoro mogli da čujemo povratnu inforamciju iz nadležnog državnog tužilaštva”, rekao je Đukanović.

Upitan kako vidi transkripte Europola, on je kazao da prati sve redovno.

Kako je dodao, očigledno je da se ne samo Crna Gora, nego kompletna globalna bezbjednosna scena, suočava sa ozbiljnim posljedicama prikrivanja kriminalne djelatnosti uz pomoć određene aplikacije.

“Vezano za osjećaj odgovornosti, teško mogu odgovarati za ono što će izjaviti ili uraditi neki pripadnik državnog organa. Nosim dio nelagode, zato što mislim da to nije afirmativno za državu na čijem se čelu nalazim”, rekao je Đukanović.

Na pitanje koliko su realna očekivanja da će Crna Gora do 2024. godine dobiti datum za članstvo u Evropskoj uniji (EU), on je odgovorio da je, kao neko ko je dugo vodio Vladu, siguran da do kraja te godine država može ispuniti sve obaveze.

“Kako će na tu okolnost reagovati EU, naravno ne mogu dati nikakvu garanciju”, kazao je Đukanović.

On je naveo da se nada da je ukrajinska kriza dodatno pospješila svijest u EU o značaju integracije Zapadnog Balkana i važnosti potpunog ujedinjenja Evrope.

Đukanović je, odgovarajući na pitanje kako tumači predlog francuskog predsjednika Emanuela Makrona, rekao da je danas bilo pojašnjenje francuskog stava na temu formiranja šire političke zajednice u Evropi.

“Sklon sam da prihvatim takvo objašnjenje”, naveo je Đukanović.

Ideja Makrona je, kako je dodao, sasvim nedovoljno elaborirana.

“Vjerujem da ćemo imati priliku da u dijalogu sa EU čujemo precizniju razradu te ideje”, dodao je Đukanović.

On je kazao da je uvjeren da se ta ideja ne može odnositi na Crnu Goru, i da bi voli da se ne može odnositi ni region Zapadnog Balkana.

“Za Crnu Goru sam ubijeđen da se ne treba odnositi, jer je to zemlja koja je duboko u pregovaračkom procesu”, istakao je Đukanović.

On je, odgovarajući na pitanje šta će DPS dobiti po dubini, rekao da je za mnogo mjesta za koje će biti potrebna odgovarajuća kadrovska rješenja, potpuno siguran da je najizdašniji resurs DPS.

Na pitanje postoji li mogućnost objedinjavanja lokalnih, parlamentarnih i predsjedničkih izbora naredne godine, Đukanović je odgovorio da nema nikakvog preciznog dogovora o terminu izbora.

Kako je naveo, jasno je da predsjednički izbori moraju biti održani najkasnije u aprilu sljedeće godine.

“Oko parlamentarnih zaista nije zauzet nikakav stav, nego je razgovarano da ćemo tokom funkcionisanja manjinske Vlade suditi o onome šta su najbolji interesi Crne Gore, i tek na osnovu toga suditi o terminu održavanja parlamentarnih izbora”, rekao je Đukanović.

