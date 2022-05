Odgođena sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Podgorica, (MINA) – Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj je trebalo da bude obavljeno saslušanje premijera Dritana Abazovića, čelnika bezbjednosnog sektora i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića o navodima Europola u vezi sa službenicima Uprave policije Petrom Lazovićem i Ljubom Milovićem, odgođena je zbog nedostatka kvoruma.

Odbor je danas trebalo da sasluša Abazovića, Novovića, vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Sava Kenteru, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, direktora Uprave policije Zorana Brđanina i šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića.

Predsjednik Odbora Milan Knežević kazao je da saslušanje nije održano jer se nijesu pojavili predstavnici Demokratske partije socijalista (DPS), da je poslanik Demokrata Dragan Krapović rekao da će kasniti, a njegov partijski kolega Boris Bogdanović da se zbog porodičnih obaveza nalazi van Crne Gore.

Knežević je ocijenio da se ide u pravcu da on bude smijenjen sa mjesta predsjednika Odbora.

On je novinarima rekao da je u razgovoru sa Abazovićem, koji je u Davosu, dogovoreno da prvi dio sjednice bude zatvoren, a dio u kom bi premijer bio saslušan otvoren za javnost.

Knežević je upitao kome je u interesu da se ne raspravlja o podacima Europola koje je poslao Tužilaštvu i Upravi policije.

“Očigledno je neko sve vrijeme opstruirao istragu i zloupotrebljavao položaj”, istakao je Knežević.

On je rekao da počinje da sumnja da su neke od kolega iz DPS-a pod direktnim uticajem kavačkog klana i ne žele da dođu na sjednicu.

“Žele da dobiju na vremenu kako bih bio smijenjen i neko drugi preuzeo Odbor. Mene kavački klan neće smjenjivati u Skupštini. Ja znam šta ću uraditi i to ćete biti blagovremeno obaviješteni”, poručio je Knežević.

Knežević je naveo da ima saznanje da su on, Andrija Mandić i Nebojša Medojević opet stavljeni pod mjere tajnog nadzora bez odluke Vrhovnog suda i “za potrebe kavačkog klana”.

“Zato pozivam Vrhovni sud i Sudski savjet da se izjasne da li je zakonito to što smo ponovo pod mjerama tajnog nadzora”, kazao je Knežević.

On objasnio da mjere tajnog nadzora obuhvataju prisluškivanje mobilnih, fiksnih i telefona u kancelariji, kao i nadziranje mejlova.

Knežević je kazao da su dobili informaciju da ih prate od postavljanja Sava Kentere na čelno mjesto ANB-a.

Krapović je rekao da je zbog obaveza zakasnio na početak sjednice, a da je Bogdanović odsutan iz države iz zdravstvenih razloga.

“Nedopustivo je da se jedno saslušanje uslovljava drugim, da se ove stvari stavljaju u istu ravan, i da kolege iz DPS-ća ne prisustvuju sjednicama”, kazao je Krapović.

