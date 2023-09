ZHMP dobio vrijednu opremu iz projekta PHASE

Podgorica, (MINA) – Zavod za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) dobio je iz projekta PHASE po tri defibrilatora, EKG-a i monitora, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove

PHASE projekat se realizuje u okviru programskih prioriteta INTERREG-IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora.

Iz ZHMP-a su kazali da će oprema biti proslijeđena jedinicama u Mojkovcu, Bijelom Polju, Pljevljima, Budvi i Danilovgradu.

Primopredaji opreme, kako se navodi, prisustvovali su državni sekretar Ministarstva zdravlja Vladimir Obradović i načelnica Direkcije za unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu i kontrolu funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela, Dragana Mijović.

Direktor ZHMP Vuk Niković kazao je da Zavod u kontinuitetu radi na obnavljanju medicinske opreme, kako bi se zadovoljili standardi savremene urgentne medicine.

“U tome imamo punu podršku i razumijevanje Ministarstva zdravlja, kao i inostarnih partnera, a sve u cilju pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima Crne Gore”, rekao je Niković.

