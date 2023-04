Zatražili smjenu Radulović

Podgorica, (MINA) – Sindikat slobodnih radnika Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) zatražio je od Vlade da hitno smijeni direktoricu te zdravstvene ustanove Ljiljanu Radulović, jer, kako su kazali, postupcima ugrožava prava radnika na sindikalno udruživanje, slobodu djelovanja i zabranu javne riječi.

To je poručeno na pres konferenciji “Stop progonu Sindikata”, koju je organizovao Sindikat slobodnih radnika KCCG-a.

Kako prenosi PR Centar, predsjednik Sindikata, Željko Milićević, napomenuo je da je dvije godine od prvog disciplinskog obračuna menadžmenta prema sekretaru te sindikalne organizacije, Slobodanu Brajoviću.

“U posljednje dvije godine, kao Sindikat uputili smo gomilu dopisa Radulović, ali ni na jedan nijesmo dobili ogovor. Na osnovu toga treba da vam bude jasno u kakvim uslovima radimo”, kazao je Milićević.

On je poručio i da KCCG “želi silom, strahom i prinudom da spriječi jačanje našeg Sindikata i time pomogne opstanak njihovog kućnog Sindikata, koga u potpunosti kontrolišu”.

Milićević je rekao da od dolaska Radulović nijedan novozaposleni, kojih je bilo preko 500, nije se učlanio u Sindikat slobodnih radnika KCCG, već se preko pravno kadrovske službe direktno učlanjuju u, kako je kazao, njihov kućni sindikat.

“Konstatno se ljudi ucjenjuju da moraju da napuste Sindikat i samo oni najsmjeliji ostaju da se bore sa svima nama za zajednička prava”, rekao je Milićević.

On je kazao da u posljednje vrijeme imaju ucjene da se zaposlenima na određeno vrijeme može produžiti ugovor, ali se prije toga moraju iščlaniti iz Sindikata slobodnih radnika KCCG-a.

Kako je naveo, afera s nabavkom osnovnih životnih namirnica, naduvani tenderi su im “poremetili uhodane staze netransparentnosti”.

“Nepotizam, kumovske veze i esnafske veze uništavaju najveći zdravstvenu ustanovu, tako da slobodno možemo da konstatujemo da stanje u KCCG-u nikada nije bilo gore”, ukazao je Milićević.

On je naveo da su svima zarade u javnom sektoru povećane osim medicinskim sestrama i tehničarima, a da o Granskom kolektivnom ugovoru, koji je, kako je kazao, najgori do sada, ne želi ni da govori.

“Današnje situacija, da Radulović pokreće disciplinski postupak protiv sindikalnih aktivista zbog javno iznešenog stava je poruka da iza toga čina stoji Vlada”, rekao je Milićević.

Sekretar Slobodnih radnika KCCG-a, Slobodan Brajović, podsjetio da je prema Zakonu svaki zaposleni dužni da prijave svaku nepravilnost koju primijete.

“Ja sam prošle godine prijavio nepravilnosti finansijskoj službi i uz pomoć inspekcija dokazao da je kuma direktorka KCCG-a nezakonito dobijala prekovremene sate. Tu sam ja, zbog prijavljivanja tih nepravilnosti, kažnjen uslovnim otkazom”, rekao je Brajović.

On je kazao da pokretanje disciplinskih postupaka protiv njega ima veću poruku.

“Uprava preko mene šalje poruku svim zaposlenima KCCG-a da se prijavljivanje nepravilnosti, kojih je Klinički pun, nikako ne isplate i sve je ovo rađeno u cilju da ja dobijem otkaz”, zaključio je Brajović.

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa, Nenad Rakočević, kazao je da daju javnu i bezrezervnu podršku Sindikatu slobodnih radnika KCCG-a.

“Dajemo punu podršku njihovoj borbi za bolju Crnu Goru”, kazao je Rakočević.

