Ustanovljen Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudskim organima

Podgorica, (MINA) – Komitet Savjeta Evrope (SE) za borbu protiv trgovine ljudskim organima ustanovio je 25. mart kao Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudskim organima, saopštili su iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su kazali da je Komitetom, održanim u srijedu i četvrtak u Strazburu, prvi put kao predstavnik Crne Gore predsjedavao generalni direktor Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, Radovan Nikolić.

Navodi se da su članovi Komiteta razmijenili informacije i iskustva na temu ljudskih prava u oblasti biomedicine i zdravlja i transplantacije organa.

“I u tom smislu, kroz prezentacije relevantnih nacionalnih institucija i internacionalnih organizacija, prezentovane su i konkretne aktivnosti i planovi protiv trafikinga ljudskih organa”, dodaje se u saopštenju.

Kako su kazali iz Ministarstva, imenovani su i predstavnici Komiteta SE za borbu protiv trgovine ljudskim organima u drugim komitetima i utvrđene glavne aktivnosti u narednom dvogodišnjem periodu.

„Dogovoreno je i održavanje bilateralnih sastanaka Nikolića sa ambasadorima nekoliko država pri SE, u cilju potpisivanja i ratifikacije Konvencije o borbi protiv trgovine ljudskim organima. Sljedeće plenarno zasijedanje zakazano je za maj naredne godine“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva podsjećaju da su u aprilu države članice izabrale Nikolića za predsjedavajućeg Komiteta, na mandat od dvije godine.

To je, kako se navodi, prvi put da predstavnik Crne Gore ima priliku da predsjedava Komitetom SE.

„To je, svakako, velika prilika za promociju Crne Gore, imajući u vidu aktuelnost i značaj ovog pitanja na međunarodnom planu“, kazali su iz Ministarstva.

