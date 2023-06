Uspješna saradnja zdravstvenih sistema Crne Gore i Turske

Podgorica, (MINA) – Crnogorski zdravstveni sistem godinama unazad uspješno sarađuju sa zdravstvenim institucijama iz Turske, rekla je direktorica Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Ljiljana Radulović dodajući da je uvjerena da će sarađivati i u oblasti vaskularne hirurgije.

Iz KCCG su kazali da je tu ustanovu, u okviru trodnevne radne posjete crnogorskim zdravstvenim institucijama, obišao i eminentni turski vaskularni hirurg Haki Tankut Akaj.

Navodi se da je osim obilaska i upoznavanja sa radom, Akaj vršio skrining i kontrolne preglede pacijenata u KCCG.

Oni su kazali da je, pored pregleda i uzimanja anamneze, Akaj pacijentima mjerio krvni pritisak, indeks skočnog zgloba, kao i dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta.

Sa kolegama je u Centru za vaskularnu hirurgiju, osim upoznavanja sa zdravstvenim stanjem trenutno hospitalizovanih pacijenata, razmijenio je i informacije iz domena vaskularne hirurgije.

Radulović je, istakla da KCCG veliku pažnju posvećuje međuinstitucionalnoj i međunarodnoj saradnji.

Ona je kazala da, iako današnja tehnologija omogućava brzi prenos informacija, ipak su posjete institucijama najbolji način da se razmijene stečena znanja i iskustva i unaprijedi profesija.

Kako je Radulović navela, ljekari u KCCG prate sve novine u današnjoj medicini što za rezultat ima uvođenje novih najsavremenijih procedura u liječenju svih pacijenata koji se toj ustanovi obrate za pomoć.

“Ova posjeta je prilika da se bolje upoznamo i sa metodama liječenja pacijenata sa vaskularnom patologijom u Turskoj. Zato sam uvjerena da je današnja posjeta prvi korak za nastavak uspješne saradnje u cilju unaprjeđenja naše profesije”, zaključila je Radulović.

Akaj je, kazao da je ovo je drugi dan radne posjete Crnoj Gori, u okviru projekta organizovanog od Ambasade Turske i uz podršku kompanije Turkiš Erlajns /Turkish Airlines/.

“Želim da izrazim zadovoljstvo sto smo imali priliku da se upoznamo sa radom naših kolega u Crnoj Gori”, naveo je Akaj.

On je rekao da su imali priliku i da pregledaju neke od pacijenata i na taj način upute doktore u jednu od metoda koju primjenjuju u Turskoj.

“Uvjerili smo se u predan rad kolega u Podgorici, ali smo svjesni i činjenice da je veliki teret zdravstvenog sistema upravo na ovoj ustanovi”, kazao je Akaj.

