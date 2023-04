Urađena prva OCT procedura u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Stručni tim Centra za interventnu kardiologiju Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), na čelu sa načelnikom Sinišom Dragnićem, uradio je danas prvu optičku koherentnu romografiju (OCT).

Kako je saopšteno iz KCCG, to je prva OCT procedura urađena u Crnoj Gori, sa najnovijom verzijom softvera koja je dostupna u regionu.

„Planiranom nabavkom medicinske opreme za prošlu godinu naša ustanova je dobila OCT aparate ukupno vrijedne 140 hiljada EUR, od kojih je oko 135 hiljada obezbijeđeno iz budžetskih sredstava, dok je preostali dio obezbijeđen iz donacija“, rekli su iz KCCG.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da nastavljaju sa nabavkom savremnene opreme koja omogućava kontinuirano uvođenje novih procedura u liječenju crnogorskih osiguranika.

Iz KCCG su objasnili da je OCT savremena dijagnostička metoda u interventnoj kardiologiji.

“U pitanju je metoda intravaskularnog imidžinga (prikaza) putem optičke koherentne tomografije kojom se dobijaju slike visoke rezolucije do 10 mikrona. OCT je modalitet invazivne dijagnostike baziran na upotrebi svijetla”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se postiže mnogo veća senzitivnost i specifičnost u analizi aterosklerotičnih promjena na arterijama, periproceduralne traume krvnog suda, kao i evaluacije pozicije stenta poslije urađene perkutane koronarne intervencije (PCI).

Iz KCCG su kazali da kod akutnog infarkta miokarda OCT može pokazati da li se radi o bijelom ili crvenom trombu, kao i težinu tromboze u srčanoj arteriji.

“Moguće je, takođe, posmatrati i epitelizaciju stenta koja može biti glavni razlog za ranu i kasnu njegovu trombozu. Ovo su samo najvažnije od mogućih aplikacija ove dijagnostičke metode”, naveli su iz KCCG.

Oni su istakli da je to za kratko vrijeme treća procedura koja je uvedena u liječenju kardioloških pacijenata.

“Podsjećamo da su u KCCG sredinom februara tekuće godine uvedene dvije nove metode: prvi put izvedena procedura ugradnje pejsmejkera Micre i intravaskularna litrotripisja (ILV) – ultrazvučnim talasima razbijeni kalcifikovani plakovi u koronarnim arterijama“, navodi se u saopštenju.

