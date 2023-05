Širenje svijesti o lupusu od izuzetnog značaja

Podgorica, (MINA) – Širenje svijesti o sistemskom eritemskom lupusu (SEL) i njegovom uticaju na milione ljudi širom svijeta koji žive sa tom bolešću je od izuzetnog značaja za sve građane, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da su reumatolozi Interne klinike KCCG-a, u saradnji sa Udruženjem reumatologa i Udruženjem za pomoć oboljelih od reumatskih bolesti, zdravstveno-promotivnim aktivnostima na podgoričkom Trgu nezavisnosti obilježili Svjetski dan borbe protiv lupusa.

Iz KCCG-a su rekli da je cilj obilježavanja tog datuma da se podigne svijest građana o lupusu i njegovom uticaju na milione ljudi širom svijeta koji žive sa tom hroničnom, iscrpljujućom i ponekad fatalnom bolešću.

“Širenje svijesti o sistemskom eritemskom lupusu i njegovom uticaju na milione ljudi širom svijeta koji žive sa tom hroničnom, autoimunom i teškom bolešću je od izuzetnog značaja za sve građane”, kazali su iz KCCG-a.

Kako su dodali, uprkos napretku medicine, lupus je i dalje veoma složeno oboljenje koje javnost, čak i medicinski radnici, još dovoljno ne razumiju.

Iz KCCG-a su naveli da dijagnoza lupusa može biti prilično teška, jer simptomi često oponašaju mnoge druge bolesti.

“Nažalost, mnogi ljudi nijesu svjesni da lupus postoji sve dok se njima ili nekome koga poznaju ta bolest ne dijagnostikuje”, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG-a su naveli da rano otkrivanje lupusa može potencijalno spasiti živote i dati oboljelima nadu i ohrabrenje.

Iternista reumatolog Interne klinike KCCG i predsjednica Udruženja reumatologa Crne Gore, Ana Bulatović, kazala je da je lupus autoimuna bolest koja se prezentuje različitim kliničkim manifestacijama, prisutnim na gotovo svim organskim sistemima.

Ona je pojasnila da najlakši oblik karakteriše samo zahvatanje kože, ali da je, kada bolest zahvata unutrašnje organe ili lokomotorni sistem, tada riječ o SLE-u.

Bulatović je navela da je SLE veoma kompleksna bolest sa varijabilnom kliničkom slikom, tokom i prognozom, koju karakterišu periodi remisije i recidiva.

“Pretjerana reakcija disregulisanog imunološkog sistema sa proizvodnjom antitijela koja napadaju sopstvene zdrave ćelije organizma, rezultiraju bolom, upalom i oštećenjem organizma. Nažalost, većina ljudi nije svjesna lupusa, često ga zamjenjuju sa artritisom, koji je daleko manje smrtonosna bolest“, rekla je Bulatović.

Ona je naglasila da je prevalencija, odnosno proširenost te bolesti 15 pacijenata na 100 hiljada ljudi, sa deset puta većim obolijevanjem kod žena.

Kako je Bulatović dodala, epidemiološke studije pokazuju da je mortalitet u svijetu u prvih deset godina od dijagnoze iznosi 6,8 odsto i da je najveći kod pacijenata mlađih od 45 godina.

Prema njenim riječima, najčešći razlog fatalnih završetaka je aktivni SLE sa oštećenjem različitih vitalnih organskih sistema kao i trombogerni događaji, nakon kojih slijede komplikacije sa infekcijama i maligniteti kao rezultat poremećenog imunološkog odogovora.

Bulatović je kazala da ne postoji specifično uzročno liječenje autoimunih bolesti, kao i da je terapija imunosupresivna i da zahtijeva sveobuhvatan pristup koji podrazumijeva praćenje aktivnosti bolesti i oštećenja.

“Nažalost, za razliku od reumatoidnog artitisa za koji imamo cijeli set konvencionalnih i bioloških ljekova, za SLE imamo manji broj ljekova. Na osnovnoj listi ljekova biološka terapija nije dostupna za te pacijente”, rekla je Bulatović.

Ona je navela da se, u slučaju indikovanja, tu vrstu terapije odobravaju odgovarajući konzilijumi na više nivoa.

Kako je saopšteno iz KCCG, SLE je i dalje velika enigma i dalje se temeljno istražuje kako bi se pronašla što učinkovitija terapija.

Bulatović je rekla da očekuje da će ta istraživanja pomoći u ranom otkrivanju i boljim protokolima liječenja i zaključila je da Svjetski dan borbe protiv lupusa okuplja ljude i pokazuje oboljelima da nijesu sami u svojoj borbi.

Predsjednik Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti Igor Medojević kazao je da se Svjetski dan borbe protiv lupusa obilježava svake godine sa nadom da će se skrenuti pažnja na ljude kojima je pomoć potrebna.

Kako je naveo, Udruženje je prošlog mjeseca postalo ravnopravan član Svjetske asocijacije lupusa, pa će moći da učestvuju na njihovim predavanjima i konferencijama kako bi saznali mnogo više o lupusu.

“Na taj način ćemo mi, kao pacijenti Udruženja, moći da reagujemo i da se adekvatno borimo, a sve u svrhu pomaganja ljudima jer je lupus, nažalost, jedna od najtežih reumatskih bolesti kod koje se jako malo skreće pažnja“, rekao je Medojević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS