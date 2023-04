Za 24 sata 12 saobraćajnih nezgoda

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri osobe lakše povrijeđene.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije kazali se najviše nezgoda (sedam) dogodilo u Podgorici.

Izdato je 284 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 52 prekršajne prijave.

