U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 7. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zgrade u Ulica Pera Ćetkovića, Ulica Bratonožićka, dio naselja oko groblja u Zagoriču, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Kuće Rakića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda i dio Orje Luke , Pištet

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Borkovići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitalac

Budva

-u terminu od 18:30 do 19:00 sati: područje Petricva i Buljarice

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: područje Petricva i Buljarice

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje oko Autobuske stanice

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kruče uvala prema Barakudi

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: potrošači u blizini marketa “Femić” na skretanju put Starog Bara., dio potrošača na priobalnom pojasu u blizini hotela “Južno more” u Sutomoru., potrošači na području Runja (Ostros).

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: komplet Ostros , komplet naselje Bobovište

Kotor

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Popova ulica –Radanovići, Dobrota C, zgrade Jugopetrol, Marovina, Mečerov Brijeg- dio potrošača

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Stari Grad- područje oko crkve Sv. Nikola, oko crkve Sv. Ozana, Parilo, Tabačina -područje u blizini stare zgrade CEDIS-a

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Nemila, Meljine -kompletno područje, Lalovina, područje oko Luke Zelenika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Laze, uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Buče, selo Glavaca, selo Zagorje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Razdolje

Plav

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Ski Lift, Gropa,Hoti,Vojno Selo,Hakanje i dio sela Đurička Rijeka – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dio sela Velika

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Andrijevica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: selo Gornje Luge

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Vukodo, Tepca

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ljuta, Radigojno, Međuriječje, Rečine, Dragovića polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Drndari, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Smira

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Donja Lipnica, Nedakusi (dio naselja između nadvožnjaka i samoposluge)

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Dio Tršove ulice i ulica Lenke Jurišević

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rajkovići, Vrh, Nedakusi, Pavino polje, Zminac, Gorice, Nikoljac – Rogojevići, Stožer

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Medanovići, Bolnica, Dom starih, Cerovo, Rakonje, Malo polje, Nikoljac, Centar grada (zgrade: Brena, Boro, Opština, Fakultet, Robna kuća, 3×12 stanova, 50 stanova-apoteka, Konfekcija, Hotel, Robna kuća, Solidarnost, Vunko), Stari tržni centar, Ulice: III januara, Tršova, Živka i Tomaša Žižića, Lenke Jurišević, Đorđija Stanića, Rista Ratkovića, Muha Dizdarevića, III Sandžačke brigade, Muniba Kučevića, Radnička, Radomira Medojevića, Gornji grad, Distribucija, Rasadnik, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

