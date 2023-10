U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 17. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Parci, dio Stare Zlatice, Obala Ribnice u blizini škole na Draču, dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade i Serdara Jola Piletića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandićkih, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje i dio Komunice.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica (kratoktrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, dio Rastovca, dio Vidrovana, dio Gornjeg Polja.

Plužine

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Unač Repetiror, Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora, Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: potrošači u blizini Biskupade, ul. Pavla Rovinskog i Adrovića brijega, potrošači na području Runja (Ostros), potrošači na području Dupila i Popratnica, naselje Zagrađe, ul. 31, ul. Veljigradska.

Budva

– u terminu od 10 do 16 sati: Novoselje i Medigovići.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 09 sati: dio naselja Pinješ od vojnih zgrada prema Pristanu, hotel Albatros, restorani uz borovu šumu.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Donji Stoj od hotela Laguna do Bregvije 2, bulevar Majke Tereze, dio naselja Kodre, dio naselja Ulcinjskog polja uz bulevar Teuta, naselje Velika Plaza uz kanal Port Milena, dio naselja Djerane, Hoteli uz Veliku Plazu. (povremeno isključenje po izvodima).

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Sveta Vrača i Zvečava

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Vrbanj.

– u terminu od 10 do 14 sati: Igalo – područje iza benzinske pumpe i Škver.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Gradsko područje Andrijevice, Dom Kulture i Bojkomerc.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje i dio Buče.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Slijepač most, Bojišta, Božovića polje, Majstorovina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Babića Brijeg, Nedakusi, Pavino polje, Boljanina, Dobro brdo, Gorice, Nikoljac – Rogojevići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Radigojno, Međuriječje, Rečine, Dragovića polje, Ljuta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Drndari, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica i Smira.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Bistrica, Bjelojeviće, Siga, Slatina, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Pobrsijevići, Gostilovina, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva i Krasića strana.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Ski Lift, Gropa, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio sela Đurička Rijeka (kratkotrajna isključenja DV10 kV Meteh).

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Zbljevo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Đuranovića Luke i dio Mujevića.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 11 do 20 sati: Njegovuđa Baza, Aluga.

– u terminu od 13 do 15 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Njegovuđa Baza, Aluga.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Mljetičak.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

