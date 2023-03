U KCCG za dan obavljeno preko 1,9 hiljada pregleda

Podgorica, (MINA) – U Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), u posljednja 24 sata, obavljeno je 1.940 ambulantnih pregleda, od čega 368 u Institutu za bolesti djece (IBD).

Iz KCCG je saopšteno da je u Urgentnom centru zbrinuto 170 pacijenata, a u dnevnim bolnicama 204.

“U istom periodu obavljena su 63 operativna zahvata. Na bolničko liječenje primljeno je 100 pacijenata, od čega 15 u IBD-u”, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG-a su rekli da je u Centru za radiološku dijagnostiku odrađeno 556 dijagnostičkih procedura, od čega 106 CT i 34 MR pregleda.

Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, u Odjeljenju za radiološku dijagnostiku IBD-a odrađene su 72 dijagnostičke procedure, od čega tri CT i 15 MR pregleda.

“U Centru za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku uzorkovana su 1.134 pacijenta i odrađena je 27.061 analiza”, kaže se u saopštenju.

U Porodilištu KCCG-a, u posljednja 24 sata, rođeno je sedam beba.

