Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) pacijentu je prvi put ugrađen najmanji pejsmejker na svijetu Micre, što je, kako su rekli iz te institucije, dokaz da KCCG sa uspjehom prati savremena medicinska dostignuća.

Iz KCCG-a su kazali da pesmjeker ugradio stručni tim te institucije na čelu sa načelnikom Odjeljenja za poremećaje srčanog ritma i elektrofiziologiju srca Klinike za kardiologiju Mihailom Vukmirovićem, uz učešće predsjednika Udruženja kardiologa Poljske Pšemislava Mitkovskog /Przemyslaw Mitkowski/.

Vukmirović je rekao da su, prateći savremene trendove iz oblasti poremećaja ritma, implantirali najmanji pejsmejker na svijetu, Micre.

Kako je pojasnio, taj aparat, težine ispod dva grama, ima sve funkcije kao i standardni, ugrađuje se kod pacijenata kod kojih je onemogućena implantacija standardnim postupkom.

Prema riječima Vukmirovića, kod pacijenta koji nemaju prohodne krvne sudove ruku pribjegava se pristupu preko velikih vena nogu, kao i u slučaju kada se izvode kateter ablacije poremećaja srčanog ritma.

“Pejsmejker koji je u obliku kapsule preko katetera se pozicionira u središnji zid desne komore i fiksira preko četiri kukice. Kada se provjeri da je pozicija stabilna i da su elektronski parametri optimalni, kateter se odvaja od kapsule koja dalje vrši funkciju stimulacije srca”, rekao je Vukmirović.

On je saopštio da će se Micra pejsmejker ugrađivati i kod pacijenata koji imaju infekciju lože ranije ugradjenog pejsmejekera odnosno kod onih koji su na hroničnom programu hemodijalize zbog očuvanja krvnih sudova ruku, neophodnih za navedeno nefrološko liječenje.

Prema Vukmirovićevim riječima u, pacijentkinja kod koje je danas ugrađena Micra imala je neprohodne krvne sudove ruku.

Kako je saopštio, uobičajeno vrijeme trajanja tog pejsmejkera je kao i kod standardnog, od deset do 12 godina, a zamjena Micre se ne radi, već kada se potroši baterija ugrađuje se novi aparat, bez bojazni da će remetiti normalan srčani protok.

“Procedura je komforna, kratko traje i pacijenti narednog dana mogu ići kući”, rekao je Vukmirović.

Iz KCCG-a su kazali da je za primjenu te metode potrebna adekvatna priprema pacijenta, kao i edukovan i utreniran stručni kadar.

“Uvjereni smo da ta metoda predstavlja novu eru u liječenju pacijenata sa poremećajem rada srčanog ritma”, zaključuje se u saopštenju.

