Počela adaptacija mikrobioloških laboratorija u devet ustanova

Podgorica, (MINA) – U devet crnogorskih zdravstvenih ustanova u toku je adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija, a projekat je vrijedan oko dva miliona EUR, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz Ministarstva su kazali da su projektom, koji sprovode uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, obuhvaćeni domovi zdravlja u Bijelom Polju, Beranama, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Ulcinju, Baru i Budvi, kao i specijalna bolnica Brezovik.

Kako su naveli, planirani rok za završetak radova je devet mjeseci.

„Realizacijom ovog značajnog ulaganja, kvalitet mikrobioloških usluga biće značajno unaprijeđen kroz infrastrukturno obnavljanje i obezbeđivanje adekvatne opreme, u skladu sa neophodnim standardima u ovoj oblasti“, ocijenili su iz Ministarstva.

Oni su istakli da mikrobiološke laboratorije predstavljaju zlatni standard u detektovanju zaraznih bolesti, rezinstencije na antibiotike, pojave infekcija koje se prenose hranom i vodom, kao i mogućih slučajeva bioterorizma.

„Takođe, predstavljaju presudan faktor za kontrolu i prevenciju infekcija u zdravstvenim ustanovama, te na taj način doprinose pozitivnim ishodima njege pacijenta“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da su veći stepen brige o pacijentima, uspješnija kontrola i prevencija infekcija, kao i bolji rezultati nadzora cilj jačanja mikrobioloških laboratorija u zdravstvenom sistemu tim projektom.

