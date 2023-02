Karavan zdravlja i vakcinacije sjutra u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Karavan zdravlja i vakcinacije, tokom kojeg će građani moći da razgovaraju sa zdravstvenim radnicima o svim važnim pitanjima i benefitima imunizacije, biće organizovan sjutra u Nikšiću.

Karavan zdravlja i vakcinacije realizuje Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, uz podršku Vlade Sjedinjenih Amerčkih Država i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Institutom za javno zdravlje (IJZ) i domovima zdravlja.

Iz IJZ su saopštili da će drugi, od četiri predviđena Karavana zdravlja i vakcinacije, biti održan sjutra na Gradskom trgu u Nikšiću, od 11 sati i 30 minuita do 14 sati i 30 minuta.

“To će biti prilika da građani porazgovaraju sa kompetentnim zdravstvenim radnicima i dobiju više informacija o svim važnim pitanjima i benefitima imunizacije protiv COVID-19, MMR i HPV vakcinama”, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su naglasili da će za sve građane koji budu izrazili želju biti omogućena vakcinacija na licu mjesta, u autobusu koji će biti prilagođen za bezbjedno administriranje vakcina.

“Istovremeno, biće omogućeno da zainteresovani građani provjere i vrijednost krvnog pritiska, nivo šećera u krvi”, ističe se u saopštenju.

U okviru Karavana zdravlja i vakcinacije, kako se dodaje, planirano je sprovođenje niza informativno-edukativnih aktivnosti, kao i prikladan umjetnički program.

