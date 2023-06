Šćekić: KBC Berane biće na ponos Crnoj Gori i šire

Podgorica, (MINA) – Kliničko-bolnički centar (KBC) Berane biće za ponos ne samo Crnoj Gori, nego i šire, poručio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

On je danas, zajedno sa direktorom KBC Berane Miloradom Magdelinićem, polaganjem kamena temeljca ozvaničio početak izgradnje i rekonstrukcije objekata u okviru te zdravstvene ustanove.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, počela je izgradnja objekta za potrebe radiološke službe, kao i rekonstrukcija objekta starog infektivnog odjeljenja u kojem će biti smješten Poliklinički i Centar za fizikalnu medicinu.

Šćekić je poručio da su taj i svi projekti koji su realizovani ili započeti u protekloj godini u Beranama, izuzetno značajni za crnogorsko zdravstvo, ali posebno za zdravstvo sjevera Crne Gore.

„Siguran sam da će KBC Berane biti za ponos, ne samo Crnoj Gori nego i šire, i da će, kako ovdje tako i u KBC u Kotoru, umjeti i znati da odgovore onome što smo im je namjena. Ovo što se ulagalo tokom proteklih godinu i ovih dana je jako značajno za cijeli zdravstveni sistem”, rekao je Šćekić.

On je naveo da je investicija za dva objekta, koji treba da se grade i rekonstruišu, vrijedna oko milion i po EUR, a predviđena su, kako je kazao, i dodatna ulaganja za opremanje najkvalietnijom medicinskom opremom.

Šćekić je kazao da će rekonstrukcijom A i B bloka, cijeli KBC Berane izgledati potpuno nov.

On je rekao da je siguran da KBC Berane već u ovom momentu ima potrebne kapacitete i potencijale da bude na nivou savremenih centara.

“Siguran sam da kadrovskim potencijalima koje posjeduje, kako u ljekarima tako i u srednjem medicinskom i nemedicinskom kadru, KBC Berane sigurno zaslužuje da ima posebno mjesto u zdravstvenom sistemu Crne Gore“, kazao je Šćekić.

On je zahvalio svima na zajedničkom radu i poželio da se i u budućnosti nastavi sa usavršavanjem, prije svega kadra, a tek onda infrastrukture i opreme.

Magdelinić je rekao da će se novim objektima, koji imaju ukupno oko hiljadu kvadratnih metara, povećati ukupna površina KBC Berane na oko devet hiljada kvadrata.

„Dobijamo značajan prostor u kojem će se pružati zdravstvene usluge, čime će se omogućiti komforniji rad i zaposlenih i benefiti za naše pacijente kroz kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite”, kazao je Magdelinić.

On je naveo da je objekat koji grade predviđen za angiosalu, koja će se nalaziti u prizemlju, dok će na spratu biti četiri ordinacije, čime će, kako je dodao, radiološka služba biti značajno proširena i dobiti daleko bolje uslove za rad.

Magdelinić je rekao da će rekonstrukcijom prostora starog infektivnog odjeljenja i neurologije novi prostor dobiti fizikalna medicina, koja je do sada bila u prilično neuslovnim prostorijama.

“Pored toga, u ovom objektu smjestiće se i ambulante internističke grupe, a sve s ciljem pružanja kvalitetnijih zdravstvenih usluga“, naveo je Magdelinić.

Na taj način, kako je dodao, razvoj zdravstva u Beranama kreće se krupnim koracima, na zadovoljstvo svih građana sjevara Crne Gore.

„Otvaraju se mogućnosti za prijem ljekara i ostalih zdravstvenih radnika, kao i za nabavku nove, savremene opreme”, kazao je Magdenilić.

On je rekao da se nada da sa tim neće stati, jer su planirali i izgradnju Urgentnog centra za koji su sredstva opredijeljena.

“U toku je izrada projekta, početkom jula očekujemo raspisivanje tendera, a krajem godine i početak izgradnje urgentnog centra i dnevne bolnice“, kazao je Magdelinić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS