Podgorica, (MINA) – Karcinomi imaju izrazito negativan uticaj na kvalitet života pedijatrijskih pacijenata i zahtijevaju individualizovani oralni pristup liječenja svih faza bolesti, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz IJZ-a su, povodom Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, kazali da se prognoza karcinoma u dječjoj dobi znatno poboljšala posljednjih godina, dosegnuvši svjetsku stopu petogodišnjeg preživljavanja od 84 odsto kod djece u dobi do 14 godina.

„Najčešće vrste karcinoma kod djece na globalnom nivou su leukemija, 25-35 odsto, akutna limfoblastična leukemija 78 odsto i akutna mijeloblastična leukemija 16 odsto, tumori centralnog nervnog sistema 22,6 odsto, limfomi 15,6 odsto i neuroblastomi ili tumori simpatičkog nervnog sistema 7,8 odsto“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su rekli da je pravilna oralna njega kod djece sa leukemijom veoma važna.

Kako su kazali, razumijevanje prirode bolesti i njeno liječenje važan je dio ukupne njege bolesnika.

Iz IJZ-a su istakli da je cilj stomatološke zaštite prije liječenja da spriječi oralne komplikacije tokom hemioterapije.

Bolnička stomatološka njega, kako su naveli, uključuje liječenje oralnih infekcija i ublažavanje akutnih oralnih simptoma koji mogu zakomplikovati terapiju karcinoma.

„Dentalna briga tokom remisije treba se usredsrediti na održavanje zdravlja zuba oboljelog djeteta“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su kazali da se početni znakovi i simptomi leukemije mogu pojaviti u ustima ili vratu zbog prodora leukemijskih ćelija, ili pridruženog smanjenja normalnih elemenata u koštanoj srži.

Kako su rekli, pacijent sa rakom/leukemijom suočava se sa problemima oralnog zdravlja kako zbog bolesti, tako i opcija tretmana.

Iz IJZ-a su pojasnili da su oralne komplikacije uglavnom povezane sa već postojećim faktorima – karijes, gingivitis i loša higijena, koji utiču na njihovo pokretanje, povećanje i postojanost.

Oni su naveli da se kao jedna od opcija liječenja leukemije koristi hemioterapija, koja može da dovede do nuspojava, kao što su mučnina i/ili povraćanje, proliv, umor, alopecija, neuropatija, oportunističke infekcije i oralni mukozitis.

Iz IJZ-a su kazali da sistemske posljedice kao rezultat tih lijekova ili zračenja mogu uzrokovati niz oralnih i dentalnih komplikacija.

„Direktni i indirektni štetni učinci na usnu šupljinu povezani su sa razvojem ulcerativnih, hemoragijskih ili infektivnih komplikacija – krvarenje gingive, ulceracije, mukozitis, promjenu ukusa, deskvamaciju kože, kserostomiju, oportunističke infekcije“, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su rekli da posljedično svi ti problemi mogu povećati rizik komplikacija osnovne bolesti.

Oni su poručili da je pravilno razumijevanje patogeneze oralnih komplikacija kod tih pacijenata važno za onkologe i hematologe koji liječe dijete, a multidisciplinarni pristup neophodan za poboljšanje kvaliteta života pacijenata.

Kako su naveli iz IJZ-a, budući da je pojava oralnih komplikacija povezana sa više faktora, za liječenje tih stanja potreban je multidisciplinarni tim koji uključuje onkologa, hematologa, stomatologa i stručnjaka za intenzivnu njegu.

Oni su kazali da bi, u idealnom slučaju, sve stomatološke intervencije trebalo da budu završene prije započinjanja terapije karcinoma.

„Ukoliko to nije izvodjivo, prioritetni tretmani su uklanjanje akutnih izvora infekcije, poput ekstrakcije zuba sa komplikovanim karijesom, parodontalne bolesti, terapija korjenskog kanala stalnih zuba i zamjena neispravnih restauracija, kako bi se izbjegla iritacija oralnog tkiva“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su naveli da je oralna sluznica vrlo osjetljiva na učinke hemioterapije i radioterapije zbog visoke mitotičke aktivnosti i da je najčešći dokumentovani izvor sepse kod imunosuprimiranih pedijatrijskih bolesnika sa leukemijom.

Iz tih razloga, kako su kazali, rana i definitivna stomatološka intervencija, uključujući sveobuhvatne mjere oralne higijene, smanjuju rizik od oralnih i povezanih sistemskih komplikacija.

Iz IJZ-a su poručili da je pažljiva oralna njega važna za smanjenje učestalosti i ozbiljnosti oralnih posljedica protokola liječenja.

Oni su kazali da roditelje i dijete treba edukovati o važnosti dobre prakse oralne higijene tokom cijelog onkološkog liječenja, nezavisno od hematološkog statusa djeteta.

