Pozivaće roditelje čija djeca nijesu vakcinisana

Podgorica, (MINA) – Ljekari će, putem call /kol/ centra, pozivati roditelje predškolske djece koja nijesu zaštićena vakcinom protiv morbila, zauški i rubele, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz Ministarstva su rekli da su kol centar pokrenuli uz podršku UNICEF-a i Evropske unije, kao i uz stručnu podršku Instituta za javno zdravlje.

Iz Ministarstva su na Tviteru /Twitter/ kazali da ljekari roditelje informišu o rizicima koje nosi izostanak vakcinacije i opasnostima od tih bolesti.

“Istovremeno prezentuju benefite zaštite putem vakcinacije, odgovaraju na pitanja i nedoumice roditelja, na stručan ali razumljiv način”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su naveli da timovi izabranih doktora za djecu u domovima zdravlja u cijeloj Crnoj Gori u narednom periodu obavljaju i vanrednu vakcinaciju vikendom, u Podgorici – punkt Nova Varoš.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS