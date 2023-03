Potpisan ugovor za izgradnju stanova za zdravstvene radnike u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Ministarstva zdravlja i Stambene zadruge „Zdravstvo“ potpisali su danas ugovor o izgradnji stambenog objekta za zdravstvene radnike iz Pljevalja.

Ugovor su potpisali ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i vršiteljka dužnosti direktorice Stambene zadruge Maja Radišević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, objekat će biti građen u pljevaljskom naselju Mali logor.

“Prema podacima Zadruge interesovanje za dobijenja stana po povoljnim uslovima izrazilo je oko 80 zdravstvenih radnika iz Opšte bolnice i Doma zdravlja Pljevlja, koji su članovi stambene zadruge Zdravstvo”, navodi se u saopštenju.

Šćekić je kazao da je rješavanje stambenih pitanja i unapređenje životnog standarda zaposlenih u zdravstvu, naročito na sjeveru države, jedan od prioriteta Ministarstva.

On je naglasio da država ima poseban senzibilitet prema onima koji brinu o zdravlju cjelokupne populacije, a da je Stambena zadruga tradicionalno partner Ministarstva u rešavanju egzistencijalnih pitanja zdravstenih radnika i njihovih porodica.

Kako je kazao, poslije dužeg vremena imaju priliku da sa Stambenom zadrugom potpišu značajan ugovor o izgradnji stambenih jedinica za zaposlene u zdravstvenom sistemu.

“Posebno nam je zadovoljstvo što je to ovdje u Pljevljima jer je prijeko potrebno i za ovu opštinu, a i za zdravstveni sistem”, rekao je on.

Šćekić je istakao da žele da značajnu pažnju posvete zdravstvenim radnicima koji rade u Pljevljima, kako bi njihove uslove za rad i život unaprijedili i učinili što kvalitetnijim.

On je kazao da očekuje da će to biti početak boljih uslova za zaposlene u zdravstvu u Pljevljima, s obzirom da se, kako je rekao, za 14 dana završava i javni poziv za izradu idejnog rešenja za novu bolnicu.

Šćekić je najavio u narednom periodu ozbiljna i vrlo konkretna ulaganja, koja će imati velike benefite za sve građane Pljevalja.

On je istakao veliki doprinos koji je Stambena zadruga dala do sada, ali i njihov angažman kako bi se završio projektni zadatak i izbor izvođača radova, i što prije počela izgradnja stambenog objekta u Malom logoru.

Šćekić je, kako se navodi, pohvalio napor zadruge da zdravstveni radnici što prije riješe stambena pitanja.

On je zahvalio i lokalnoj samoupravi koja je ustupila zemljište i oslobodila ga komunalija, što je veoma značajna pomoć prije svega za građane, ali i za zdravstveni sistem i zadrugu, kao učesnike projekta.

“Na ovaj način šaljemo poruku da smo osim Podgorice posebnu pažnju posvetili i sjeveru Crne Gore i da će nam biti prioritet izgradnja stanova na ovom području. Krećemo od Pljevalja, nastavićemo u Beranama, pregovara se i na Žabljaku”, poručio je ministar.

Šćekić je naglasio značaj zadržavanja medicinskog kadra na sjeveru države, navodeći da povoljnost pri rešavanju stambenog pitanja, uz značajno povećanje plata i obezbjeđivanje prostornih i tehničko-tehnoloških uslova, stvaraju mogućnost za ostvatrivanje tog cilja.

Radišević je kazala da je zadruga, kroz dosadašnje angažman, intenzivno radila na obezbjeđivanju parcela u više opština, među kojima su i Pljevlja.

To je, kako je kazala, krunisano potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom zdravlja.

„Želim da se zahvalim Vladi, Ministarstvu zdravlja i lokalnoj samoupravi koji su zajedničkim snagama doprinijeli da se sprovede u djelo inicijativa Stambene zadruge, koja je prepoznala potrebu rešavanja stambenih pitanja zdravstvenih radnika iz ove opštine”, rekla je Radišević.

Ona je navela da obezbjeđivanjem parcele i izgradnjom stambenog objekta, očekuju da veći dio ljekara i zdravstvenih radnika ostane da živi i radi u Pljevljima.

Direktor Opšte bolnice Pljevlja Saša Grbović rekao je da je izgradnja stambenih jedinica za zdravstvene radnike, uz povećanje zarada, prvi i najvažniji korak u rešavanju dugogodišnjeg problema odliva zdravstvenog kadra iz Pljevalja.

„Ministarstvo zdravlja je u protekle dvije godine, kroz konkretna ulaganja u zdravstvene ustanove pokazalo da o Pljevljima ozbiljno razmišlja. U pljevaljsku bolnicu, u tom periodu u medicinsku opremu uloženo je oko milion EUR”, rekao je Grbović.

On je ocijenio da, konačno, sjever više nije zapostavljen kao što je bio.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Šćekić početkom marta sa Stamebnom zadrugom potpisao Ugovor o izgradnji zajedničkog stambenog objekta za zdravstvene radnike u Podgorici.

“Ukupan broj stambenih jedinica koje je do sada izgradila Stambena zadruga zdravstvenih radnika Crne Gore „Zdravstvo“ preko projekata, a kojima je riješeno stambeno pitanje članova zadruge je 322”, rekli su iz Ministarstva.

