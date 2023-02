Pokrenuli Karavan zdravlja i vakcinacije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje (IJZ) i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) pokrenuli su danas inicijativu „Karavan zdravlja i vakcinacije“ čiji je cilj, kako je saopšteno, promovisanje prednosti imunizacije kao intervencije koja spašava živote.

Kako su kazali iz IJZ-a, Karavan zdravlja i vakcinacije pokrenut je u okviru Američkog plana spašavanja, kao odgovor na COVID-19 u Crnoj Gori, koju finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Navodi se da je cilj “Karavana zdravlja i vakcinacije” promovisanje prednosti imunizacije kao intervencije koja spašava živote.

“Fokus će biti na vakcinaciji protiv COVID-19 ali inicijativa će uključiti i druge programe vakcinacije poput onih protiv humanog papiloma virusa (HPV) i malih boginja, zauški i rubele (MMR)”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su Sjedinjene Američke Države (SAD), preko USAID-a, dodijelile 2,7 miliona dolara hitne pomoći kako bi pomogle Crnoj Gori da otkrije, upravlja i liječi COVID-19, ali i da ojača i održi kapacitete za reagovanje, kako bi se ublažili uticaji pandemije na javno zdravlje i socio-ekonomske posljedice.

Iz IJZ-a su saopštili da su danas u Budvi građani bili u prilici da provjere svoje zdravlje, razgovaraju sa ljekarima i zdravstvenim radnicima i dobiju dodatne materijale o benefitima imunizacije.

“Pojedini građani su bili vakcinisani na licu mjesta, dok je veliki broj posjetilaca iskoristio prisustvo ljekara i zakazao vakcinaciju kod svog izabranog doktora u Domu zdravlja”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, u okviru karavana bio je upriličen i zanimljiv kulturno-umjetnički program (klapa Castellnuovo i Đurđa sa bendom), kao i posebni pokloni za one najmlađe, a akciji su pomogli i volonteri Crvenog krsta.

Iz IJZ-a su objasnili da karavan zdravlja i vakcinacije podrazumijeva uspostavljanje mobilnih vakcinalnih punktova u Budvi, Nikšiću, Bijelom Polju i Ulcinju, gdje je za sve građane koji izraze želju omogućena vakcinacija na licu mjesta (COVID-19, HPV i MMR vakcinama).

Vakcinacija je, kako se navodi, omogućena u autobusu koji je prilagođen za bezbjedno administriranje vakcina i parkiran na odobrenoj lokaciji.

“Posebno je važno što je građanima omogućeno da lako i direktno dobiju sve neophodne informacije o programima vakcinacije od strane kompetentnih zdravstvenih radnika, kao i da provjere vrijednost krvog pritiska, nivo šećera u krvi i slično”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da karavan zdravlja i vakcinacije ima za cilj da svojim aktivnostima pokrije ranjive grupe u februaru i martu.

“Osmišljen je tako da može da dosegne ljude koji žive u oblastima gdje je stepen prihvatanja vakcina bio niži od nacionalnog prosjeka”, rekli su iz IJZ-a.

Navodi se da su grupe koje su pod visokim rizikom od COVID-19 i koje će imati koristi od te inicijative čine osobe sa nekim hroničnim stanjima, starije osobe, trudnice, zdravstveni radnici i drugi.

“Djevojčice starosti između 9 i 14 godina će imati koristi od vakcinacije protiv HPV-a, a djeca mlađa od 5 godina od vakcinacije MMR vakcinom”, naglasili su iz IJZ-a.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori, Mina Brajović, kazala je da je, iako koronavirus i dalje predstavlja prijetnju po zdravlje, stepen obuhvata vakcinacije protiv tog oboljenja i dalje nizak u Crnoj Gori.

Kako je kazala, kroz Karavan zdravlja i vakcinacije žele da dođu do što većeg broja građana i promovišu benefite COVID-19 vakcinacije.

“Povećanje obuhvata vakcinacijom zahtijeva zajedničko djelovanje, široko partnerstvo, snažan angažman lokalne zajednice i informisane građane “, rekla je Brajović.

Generalni direktor direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite u Ministarstvu zdravlja, Slodoban Mandić, kazao je da Karavan zdravlja i vakcinacije okuplja zdravstvene radnike i članove lokalne zajednice.

“Koji imaju priliku da se informišu i vakcinišu protiv COVID-19, HPV-a i MMR-a, postavljaju pitanja doktorima i obavljaju rutinske zdravstvene preglede, kao što je mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi“, dodao je Mandić.

Pomoćnik direktora za javnozdravstvena i medicinska pitanja u IJZ, Borko Bajić, rekao je da su takve aktivnosti, koje se sprovode u zajednici, od presudnog značaja za povećanje stepena vakcinacije i izgradnju povjerenja ljudi u vakcine.

“Bilo da se radi o vakcinama protiv COVID-19, HPV-a ili MMR-a, one ostaju najbolji način za borbu protiv ovih bolesti. Najbolje što možete da uradite da zaštitite sebe i svoju zajednicu je da se vakcinišete “, rekao je Bajić.

Iz IJZ-a su naveli da je do danas 46,1 odsto stanovništva Crne Gore primilo primarnu seriju vakcina protiv koronavirusa, dok je stepen vakcinacije prvom buster dozom 16,6 odsto i 0,5 odsto drugom buster dozom.

