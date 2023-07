Otvoreno rekonstruisano pedijatrijsko odjeljenje DZ Tivat

Podgorica, (MINA) – Rekonstruisano odjeljenje pedijatrije Doma zdravlja Tivat otvoreno je danas nakon građevinskih radova, preuređenja enterijera i zamjene mobilijara, za šta je kompanija Luštica Development obezbijedila preko 60 hiljada EUR, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Odjeljenje su, svečanim presijecanjem vrpce, simbolično otvorili premijer Dritan Abazović, ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, direktorica Doma zdravlja Tivat Danica Stevović i rukovodilac sektora za odnose sa Vladom i lokalnom zajednicom u kompaniji Luštica Development, Marko Vukašević.

Abazović je kazao je da je današnja donacija Domu zdravlja Tivat primjer društveno odgovornog poslovanja velike kompanije kakva je Luštica Development i zahvalio im na tome.

On je posebno zahvalio zdravstvenim radnicima na jugu koji, kako je rekao, bez ikakivh problema servisiraju mnogo veći broj građana tokom ljetnje turističke sezone.

„Ovo je prvi put da su ministar zdravlja i premijer ovdje, što simbolički šalje poruku da i na malim i na velikim projektima treba da budemo zajedno. Nekad mali korak znači nešto veliko za zajednicu” , naveo je Abazović

Šćekić je kazao je da će država učiniti sve da se tivatski Dom zdravlja u potpunosti rekonstruiše, kako bi i ostali segmenti te zdravstvene ustanove imali savremen izgled, a pacijenti adekvatan tretman i uslove za liječenje.

“Primjer rekonstrukcije ovog dječjeg odjeljenja, kao i donacije za porodilište u Bijelom Polju, pokazuju da sistem nije sam i da humani pojedinci i kompanije itekako razumiju važnost ulaganja i pomoći zdravstvu kao okosnici i važnom pokazatelju razvijenosti jednog društva”, poručio je Šćekić.

On je najavio nabavku novog RTG aparata vrijednog 80 hiljada EUR, ali i kadrovsko jačanje, kako Doma zdravlja u Tivtu, tako i cjelokupnog zdravstvenog sistema.

“Samo za prethodne dvije godine raspisano je i odobreno oko 250 specijalizacija i užih supspecijalizacija za naše ljekare koji će u budućnosti činiti stabilan stub zdravstvenog sistema“, istakao je Šćekić.

Kako je naveo, Dom zdravlja u Tivtu će ove godine dobiti oftalmologa, a u narednom periodu i ljekara interne i porodične medicine, kao i specijalistu radiologije.

„Uz tim koji već radi u ovoj ustanovi, tivatski Dom zdravlja nastaviće da nosi status respektabilne zdravstvene ustanove za ovo područje”, poručio je Šćekić.

Vukašević je rekao da je rekonstrukcija pedijatrijskog odjeljenja jedan od najvećih i najodgovornijih projekata podrške lokalnoj zajednici koji će kompanija realizovati u ovoj godini.

„Iako se nadamo da će što manje mališana imati potrebu da koristi ovaj prostor, ostajemo uvjereni da se kvalitet rada ove zdravstvene ustanove značajno unapređuje i poboljšava obezbjeđivanjem ovakve podrške sa naše strane“, dodao je Vukašević.

Stevović je ocijenila da će donacija Luštice Bay značajno unaprijediti infrastrukturu odjeljenja pedijatrije, uslove rada i kvalitet servisa najmlađim sugrađanima.

Ona je ukazala da je dječje odjeljenje površine 190 kvadratnih metara i da je u potpunosti rekonstruisano i adaptirano, od grubih građevinskih radova, kompletne zamjene instalacija, do krajnjih finih molerskih i stolarskih poslova.

„Ubuduće će dva pedijatrijska tima koja ordiniraju u Domu zdravlja Tivat i dnevno obave prosječno oko 40, a mjesečno oko 1,2 hiljade pregleda, raditi u značajno kvalitetnijim uslovima, a naši najmlađi pacijetni boraviti u prelijepo uređenom prostoru i ambijentu“, kazala je Stevović.

Iz Ministarstva zdravlja su podsjetili da je kompanija Luštica Bay donirala 2015. godine sanitetsko vozilo Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Tivtu, a dvije godine kasnije vozilo za potrebe ambulante u Radovićima.

„Nedavno je formirana i Služba za hitne intervencije u okviru koje funkcioniše i ambulanta sa tri doktora i tri medicinska tehničara, a usluge su dostupne svim stanovnicima područja“, navodi se u saopštenju.

