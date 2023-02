Na listi čekanja za transplantaciju 66 pacijenata

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori na transplantaciju organa čeka 55 odraslih pacijenata i 11 djece, kojima su potrebni bubreg, jetra, srce ili pluća.

To su agenciji MINA kazali iz Ministarstva zdravlja, objašnjavajući da se lista čekanja periodično mijenja, s obzirom da dio pacijenta u međuvremenu tretira metodom transplantacije organa.

„Najviše pacijenata je na listi čekanja za transplantaciju bubrega, trenutno 38 odraslih pacijenata, koji imaju terminalnu bubrežnu insuficijenciju i koji se liječe metodom nadomještaja bubrežne funkcije, u najvećem broju slučajeva se nalaze na hroničnom programu hemodijalize“, rekli su iz Ministarstva.

Na listi čekanja za transplantaciju bubrega je trenutno i sedmoro djece, u preterminalnoj fazi bubrežne slabosti ili na programu peritoneumske dijalize, kao i deset pacijenata koji su kandidati za transplantaciju pluća.

Na transplantaciju jetre čeka šest pacijenata, a jedan transplantaciju srca.

Iz Ministarstva ističu da su na listi za transplantaciju jetre četiri pacijenta pedijatrijskog uzrasta.

U Crnoj Gori su se od 2012. do 2020. godine u Kliničkom centru (KCCG), do pojave pandemije koronavirusa obavljale transplantacije bubrega kod odraslih pacijenata od živog srodnog donora u saradnji sa Kliničko bolničkim centrom Zagreb.

Pandemija COVID-19 izazvala je brojne probleme i prepreke u transplantacionoj medicini.

Iz Ministarstva objašnjavaju da je pandemija izazvala probleme po pitanju zatvaranja programa donacije i transplantacije organa u brojnim centrima, koji su istovremeno bili i centri za liječenje oboljelih od koronavirusa.

Pandemija je, kako su naveli, izazvala problem i po pitanju nemogućnosti upućivanja i slanja pacijenata na transplantaciju u druge centre.

„To je pacijente činilo još podložnijim dobijanju i razvoju teških oblika infekcije s rizikom od gubitka funkcije transplantiranog organa i smrtnog ishoda“, kazali su iz Ministarstva.

Pacijenti iz Crne Gore trenutno se najčešće upućuju na transplantaciju organa od živog srodnog donora, bubrega ili dijela jetre, u klinike u Istanbulu.

Iz Ministarstva su kazali da sa tim klinikama Fond za zdravstveno osiguranje ima potpisane ugovore.

Kako su rekli, u tim klinikama je i tokom COVID-19 pandemije bilo moguće upućivanje i prijem pacijenata na liječenje metodom transplantacije organa.

Tokom prošle godine iz Crne Gore je na transplantaciju bubrega od živog srodnog donora upućeno 11 pacijenata, dok je na transplantaciju dijela jetre, takođe od živog srodnog donora, bilo upućeno sedam pacijenata.

Jadranka Vlahović iz Kolašina 15 godina je imala problema sa bubrezima, a u oktobru 2021. godine u klinici Acibadem, u Turskoj, transplantiran joj je bubreg.

Jadranki je bubreg donirao njen suprug Radomir Vlahović i ona se, zahvaljujući tome, danas osjeća dobro, nema nikakvih komplikacija i može da vodi normalan život.

Ona je agenciji MINA kazala da joj je problem sa bubrezima otkriven u trudnoći i da joj je ustanovljen nefronski sindrom.

„15 godina sam bila na kontrolama i terapijama, međutim nalazi su sve bili lošiji i bubrezi su već otkazivali“, rekla je Jadranka.

Kako je kazala, dva ili tri puta se spremala za transplantaciju.

Prvobitno je njena majka trebala bude donor i trebali su da idu za Zagreb, ali je pandemija koronavirusa sve to otežavala.

„Nakon toga sam završila na dijalizi, ništa nije bilo oko transplantacije i onda sam na svoju ruku otišla“, rekla je ona.

Jadranka ističe da bi sve ostalo isto do danas, da njen brat od strica Dušan Mirković nije inicirao skupljanje novca da bi mogla da ode na liječenje u Tursku.

Za 15 dana je tada prikupljeno 40 hiljada EUR, a Jadranka je zahvalna svima koji su joj pomogli.

Kada su stigli u Tursku, donor je trebao da bude Drago Radmanović, koji je želio da donira bubreg, ali se situacija u toku pripreme za operaciju zakomplikovala.

„Kad smo stigli u Tursku, doktorica je rekla da zbog kilaže on ne smije da donira bubreg i da je to rizično po njegovo zdravlje“, objasnila je Jadranka i dodala da na to nije htjela da pristane.

U međuvremenu Jadrankin suprug Radomir tražio je da se njemu urade provjere i sve se poklopilo.

„Radomiru i meni ispitivali su antitijela i radili nalaze, ispostavilo se da smo kompatibilni i da može da mi donira bubreg“, kazala je Jadranka.

Oni su operisani 21. oktobra i poslije toga su još 15 dana bili u Turskoj.

Jadranka je, nakon operacije, u Turskoj bila na još dvije kontrole, dok sada na redovne kontrole odlazi u KCCG.

Ističe da sada nema nikakvih komplikacija, da se osjeća odlično i da su nalazi su redu.

Kako je navela, njena djeca su bila glavni razlog zbog kojeg je istrajavala i nastavljala da se bori.

„Poslije godinu i četiri mjeseca, i dalje zahvaljujem svima, svim ljudima dobre volje koji su nam pomogli da ovo prebrodimo. Najveću zahvalnost dugujem suprugu koji mi je spasio život, ali i bratu koji je pokrenuo svu priču o prikupljanju sredstava“, poručila je Vlahović.

Jadranka je naglasila da su im u Turskoj najviše pomogli Ridvan koji je zaposlen u klinici Acibadem i apotekar Gursel.

Ridvan im je čak nudio i da budu smješteni kod njega, dok borave u Turskoj. Ostali su prijatelji, i dalje se čuju, a Jadranka i njena porodica su neizmjerno zahvalni.

Jadranik suprug Radomir kazao je da nema nikakvih komplikacija i posljedica, i da se sve polako vraća u normalu.

„Kreatinin mi je pomalo visok, ali se vraća u normalu. Kako su mi rekli, to je sve normalno dok drugi bubreg ne preuzme funkciju“, rekao je Radomir.

Kako je kazao, ni Ministarstvo ni niko drugi, već uz pomoć ljudi dobre volje i svojim izdvajanjima, prikupili su novac koji je bio neophodan za tu intervenciju.

„Kao donor, mogu da poručim svima da je operacija za mene bila potpuno bezazlena i da bih preporučio svakome ko može da pomogne svojim bližnjim. Kako su mi rekli, ja sam prvi slučaj da je suprug ženi donirao organ u klinici Acibadem“, dodao je Radomir.

Tekst je urađen u sklopu projekta koji je finansiran iz Fonda za pluralizam.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS