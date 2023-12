Mihailović: Nedovoljno pedijatara i dječijih ljekara specijalista

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori djeci nijesu obezbijeđene pojedine osnovne zdravstvene usluge, nema dovoljno pedijatara i u cijeloj državi fali dječijih ljekara specijalista, kazala je izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović.

Ona je, u intervjuu agenciji MINA, ocijenila da je država samo deklaratvno usmjerena na djecu i na njihova prava, kao i da nije na pravi način okrenuta zdravlju najmlađih građana.

Mihailović je navela da im je projekat Porodični karavan, koje je to udruženje realizovalo sa UNICEF-om i s Evropskom unijom, omogućio da sa roditeljima iz svih crnogorskih opština direktno razgovaraju o zdravlju djece i uslugama koje dobijaju.

“Na osnovu toga smo zaključili da bi trebalo mnogo toga da se mijenja”, rekla je Mihailović.

Ona je rekla da je Crna Gora je daleko od toga da ima dovoljan broj pedijatara, budući da u pojedinim opštinama apsolutno ne postoji ni jedan pedijatar, poput Žabljaka i Plužina.

“Najmanji je broj opština koje ih uopšte nemaju, a nekih pet do šest opština ima pedijatre koji dolaze svega jednom sedmično ili jednom u 15 dana, što takođe nije dovoljno niti adekvatno. To je, u odnosu na ukupan broj opština u Crnoj Gori, zaista velika brojka”, rekla je Mihailović.

Ona je kazala da su u značajnom dijelu opština pedijatri udaljeni više desetina kilometara i dolaze samo s vremena na vrijeme, što kako je istakla, takođe nije rješenje.

“Pedijatara nema dovoljno ni u onim opštinama gdje postoje pedijatri na svakodnevnom nivou – izuzetno je veliki broj pacijenata, djece, koji je po određenom pediatru i onda to naravno utiče i na zakazivanje gužve i na prevenciju o kojoj se inače slabo priča”, smatra Mihailović.

To kako je kazala, utuče na imunizaciju za čiji nizak procenat država krivi roditelje.

“Roditelji nijesu krivi zbog toga što upravo u nedostatku tih osnovnih zdravstvenih usluga, oni uopšte nemaju imaju priliku da dobiju vakcine, ali ni savijete kada su im neophodni”, kazla je Mihailović.

Ona je rekla da je Udruženje Roditelji u sklopu Porodičnog karavana radilo sa opštinama, da bi vidjeli šta opštine mogu da urade i na koji način mogu da eventualno utiču da se stvari mijenjaju.

“Onda smo, na primjer, saznali da konkretno Žabljak i Plužine nude pedijatrima da koriste stanove u kojima će živjeti, da bi uopšte došli i da bi pružili njihove djeci zdravstvenu zaštitu. Ipak, ni to baš nije tako jednostavno”, navela je Mihailović.

Kako je kazala, opštine možda nemaju dovoljno nadležnosti u zdravlju i obrazovanju da na neke stvari utiču, ali ipak imaju neke osnovne, gdje bi mogli da podrže i institucije sa nacionalnog nivoa i domove zdravlja, da zdravstvenim radnicima obezbijede adekvatne uslove za rad.

“U toku je popis. Usmjerili smo se na to ko smo i šta smo po nacionalnoj pripadnosti, a mnogo je važnije upravo da dobijemo podatke o kretanju stanovništva, pa da na osnovu toga koliko imamo djece po opštinama, napravimo neki plan kako da rješavamo ove probleme što prije”, istakla je Mihailović.

Ona je rekla da se čeka i na izvještaj UNICEF-a koji je rađen nedavno, kako bi se dobile vrlo jasne i precizne informacije o stanju porodilišta u Crnoj Gori.

Kako je Mihailović dodala ti izvještaji tokom prethodnih godina nijesu bili dobri pa je više puta preporučivano da se stvari moraju mnogo brže mijenjati, da Crna Gora prilično zaostaje u kvalitetu zdravstvene usluge kao i da njen zdravstveni sistem ima neke procedure koje se više nigdje ne primjenjuju.

Prema njenim riječima, u prethodnim izvještajima se navodilo i da da sami odnos sa pacijentima, najčešće sa ženama, mora da se mijenja, kao i da da kvalitet zdravstvene usluge, posebno za djecu koja su prijevremeno rođena i koja imaju određene poteškoće, nije dovoljno dobar.

“Računam negdje da ćemo i na osnovu tog sreobuhvatnog izvištaja, kada čujemo te rezultate, konačno nešto početi da radimo”, rekla je Mihailović.

Udruženje Roditelji, prema njenim riječima, upoznaće nadležne sa zaključcima i sa stanjem na terenu koje su vidjeli tokom Porodičnog karavana.

Mihailović je rekla da je u toku izrada kompletnog izvještaja, koji će biti predstavljen javnosti i dostavljen svim institucijama sistema.

“I ono što je nama posebno važno, te konkretne predloge roditelja uvrstićemo u naše dalje aktivnosti, odnosno planove rada”, zaključila je Mihailović.

