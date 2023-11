Laboratorijska dijagnostika esencijalna za većinu kliničkih odluka

Podgorica, (MINA) – Laboratorijska medicina i dijagnostika esencijalne su za većinu kliničkih odluka, a dobra priprema jedan je od najvažnijih zahtjeva neophodnih za dobijanje što preciznijih i blagovremenih rezultata, poručili su iz Centra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku (CKLD) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

CKLD je prihvatio inicijativu Evropske federacije za laboratorijsku medicinu i povodom 5. novembra – Evropskog dana laboratorijske medicine, danas je organizovao Dan otvorenih vrata.

Clj aktivnosti je, kako su kazali iz Centra, promocija laboratorijske medicine, kako kolegama kliničarima, tako pacijentima i opštoj populaciji.

Iz CKLD su kazali da su laboratorijska medicina i laboratorijska dijagnostika koje se, osim u tom, sprovode u još dva centra KCCG-a, esencijalne za većinu kliničkih odluka.

“Na osnovu specijalističkih vodiča, možemo reći da je za 80 odsto kliničkih odluka, vezanih za dijagnozu, monitoring i prognozu nekog fiziološkog ili patološkog stanja, neophodna laboratorijska dijagnostika”, naveli su iz CKLD.

Kako su kazali, s obzirom na to da su troškovi laboratorijske medicine u svim, kako razvijenim, tako i nerazvijenim svjetskim zdravstvenim sistemima, oko pet-šest odsto od ukupnih, jasno je da je vrijednost laboratorijske dijagnostike u zdravstvenim sistemima ogromna.

Iz Centra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku su rekli da su željeli da aktivnostima naglase početak laboratorijskog procesa, koji započinje mnogo prije laboratorije.

“Prije svega, kolege kliničare napomenuti da je njihov zahtjev ka laboratoriji u stvari pitanje postavljeno laboratorijskim profesionalcima. Što je zahtjev precizniji i odgovor će biti bolji, dok konfuzni i prekomjerni zahtjevi uslovljavaju konfuzne izvještaje koji se teško sklapaju u slagalicu kompletne kliničke slike i svih ostalih nalaza pacijenta”, istakli su iz CKLD.

Oni su za pacijente i zdravstveno osoblje pripremili flajere sa kratkim opisom pripreme za laboratorijska određivanja.

Iz CKLD su naglasili da je dobra priprema jedan od najvažnijih zahtjeva neophodnih za dobijanje što preciznijih, tačnijih i blagovremenih rezultata laboratorijskih ispitivanja.

Oni su kazali da će za maturante gimnazije „Slobodan Škerović“ tokom cijele sedmice organizovati posjete CKLD.

“Upoznati ih sa procesima rada Centra, neophodnim znanjem i vještinama potrebnim za rad u našoj profesiji i, nadamo se, neke od njih uvjeriti da je laboratorijska medicina i „svakodnevno igranje sa molekulima i ćelijama“ poziv koji mogu zavoljeti i istim se baviti”, navodi se u saopštenju.

Iz CKLD su rekli da namjeravaju da, pored 5. novembra, svake godine u aprilu obilježe i Svjetsku sedmicu laboratorijske medicine i tom prilikom organizuju još zanimljivih i korisnih aktivnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS