Koreja donirala KCCG dva mikroskopa vrijedna preko pola miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Koreja je donirala Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) dva tehnološki napredna hirurška mikroskopa vrijedna preko pola miliona EUR.

Iz KCCG je saopšteno da je jedan mikroskop namijenjen za potrebe Instituta za bolesti djece (IBD), a drugi za Kliniku za neurohirurgiju.

„Ukupna vrijednost doniranih aparata je preko pola miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Mikroskop za potrebe Odjeljenja za otorinolaringologiju IBD-a je, kako se dodaje, već instaliran i koristi se u oblasti otohirurgije i laringomikroskopije, dok je mikroskop za potrebe Klinike za neurohirurgiju danas isporučen.

Direktor IBD-a Velibor Majić rekao je, na svečanoj primopredaji aparata, da će se instalacijom mikroskopa u operacionu salu IBD-a unaprijediti rad iz oblasti dječije otohirurgije.

Kako je kazao, nakon instalacije, mikroskop je odmah upotrijebljen za proceduru kohlearne implantacije koju je izvršio stručni tim KCCG na čelu sa konsultantom iz Češke Milanom Urikom.

„Procedure iz oblasti otohirurgije će biti bezbjednije jer se vidljivost na mikroskopu podržava sa spoljnim ekranom“, kazao je Majić.

On je dodao da održavanja aparata praktično nema, jer je sav proces automatizovan.

„A instrumentari i ljekari koji će sa njim da rade obučeni za sigurnu i bezbjednu upotrebu”, rekao je Majić.

Iz KCCG je saopšteno da drugi operativni mikroskop koji se koristi za zahvate u neurohirurgiji predstavlja najsavremeniji mikroskop za te svrhe u svijetu.

„I koji je kao takav trenutno jedinstven u zdravstvenom sistemu Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Neurohirurzi KCCG su posljednjih 20 godina, kako je saopšteno, pri neurohirurškim operacijama koristili prethodnik ovog mikroskopa.

„Nabavkom novog mikroskopa značajno će se unaprijediti rad Klinike za neurohirurgiju budući da se radi o najnovijem i esencijalnom dijelu neurohirurške opreme koja se široko koristi u neurohirurškoj patologiji“, navodi se u saopštenju.

Svečanoj primopredaji prisustvovali su ambasador Koreje Jaewoong Lee, prvi sekretar Ambasade Koreje Jung Hyun Seo, direktorica KCCG Ljiljane Radulović.

Na svečanosti su bili i direktor Klinike za neurohirurgiju Luka Borovinić i pomoćnik direktora KCCG za inženjering i održavanje opreme Rade Gardašević.

