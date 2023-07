Jovetić: Potrebna procjena stanja oralnog zdravlja

Podgorica, (MINA) – Stomatološka komora Crne Gore podržava ideju vraćanja školskih stomatoloških ambulanti, ali bez procjene stanja oralnog zdravlja i sa malim brojem predviđenih ordinacija ostaje bojazan da je u pitanju samo još jedan eksperimet, kazao je predsjednik Komore Vladimir Jovetić.

Ministar zdravlja Dragoslav Ščekić kazao je na sjednici Vlade da je tender za rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje 59 stomatoloških ordinacija u školama u toku, i da se nada da će taj proces biti završen do kraja godine.

Šćekić je rekao da je oralno zdravlje građana značajno ugroženo zbog nedostatka kvalitetne preventivne zdravstvene zaštite u prethodnom periodu.

Jovetić je u saopštenju naveo da Stomatološka komora podržava ideju vraćanja školskih stomatoloških ambulanti, u cilju unapređenja preventivne stomatološke zdravstvene zaštite.

„Ali na ovakav način, bez procjene stanja oralnog zdravlja i sa malim brojem predviđenih ordinacija, u odnosu na broj djece u Crnoj Gori, ostaje bojazan da je ovdje u pitanju samo još jedan eksperimet sa stomatološkom djelatnošću u Crnoj Gori“, kazao je Jovetić.

On je upitao da li Šćekić zna kakvo je stanje oralnog zdravlja u Crnoj Gori ako, do danas, Stomatološka komora nema takve podatke.

„Ako Ministarstvo zdravlja posjeduje podate koliki je KEP indeks kod nas – osnovni indeks za procjenu stanja oralnog zdravlja u nekoj populaciji, bilo bi poželjno da ih objavi i upozna javnost sa tim“, navodi se u saopštenju.

Prema riječima Jovetića, Ministarstvo zdravlja nije uradilo studiju procjene stanja oralnog zdravlja u populaciji Crne Gore, što je osnova za planiranje razvoja i unapređenje preventivne stomatološke djelatnosti.

„Zbog toga nije korektno donositi neutemeljene i paušalne zaključke bez argumenata“, kaže se u saopštenju.

