Intenzivirati procese digitalizacije u zdravstvenom sistemu

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja pionir je u regionu po projektima koji su pokrenuti u oblasti digitalizacije zdravstvenog sistema, ali napredak koji je evidentan u toj oblasti zaslužuje pohvale, ocijenila je novoimenovana stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekatarina Paniklova.

Ona je danas sa ministrom zdravlja Dragoslavom Šćekićem razgovarala o projektima koji Kancelarija UNDP-a realizuje u saradnji sa resornim Ministarstvom.

Paniklova je istakla da je projekat pod nazivom “Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori (faza 2)” izuzetno bitan jer će kao pilot projekat u regionu predstavljati putokaz i drugim državama šta mogu da očekuju na putu digitalizacije svojih zdravstvenih sistema.

Ona je zahvalila na dosadašnjoj saradnji i povjerenju i čestitala Šćekiću i timu Ministarstva zdravlja za postignute rezultate, pozitivne promjene koje su već vidjljive u procesu reformi i izgradnje sistema zdravstva.

Šćekić je, zahvaljujući se na posjeti i dosadašnjoj saradnji i podršci, upoznao Paniklovu sa statusom realizacije tog i ostalih projekata koje Ministarstvo zdravlja realizuje uz podršku UNDP-a.

On je ocijenio da su benefiti koji će se ostvariti njihovom implementacijom višestruki i da će u velikoj mjeri uticati na podizanje nivoa kvaliteta zdravstvenih usluga građanima.

Iz Ministarstva su kazali da je na sastanku ocijenjeno da je neophodno intenzivirati aktivnosti na svim zajedničkim projektima u cilju digitalizacije zdravstvenog sistema.

„Kako bi se na najbrži i najkraći način omogućilo da se informacije nesmetano distibuiraju i formiraju baze podataka, sa krajnjim ciljem unapređenja sistema i očuvanja zdravlja i života vaših građana“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su podsjetili da, pored projekta jačanja sistema zdravstva, u saradnji sa UNDP-om sprovode još značajnih projekata.

„U prvom redu informacioni sistem Kliničkog centra Crne Gore, koji je u fazi održavanja, zatim razvoj Informacionog sistema Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, čija je realizacija u toku“, rekli su iz Ministarstva.

Kako su dodali, kroz projekat jačanja sistema zdravstva u Crnoj Gori, u toku su aktivnosti na implementaciji sistema Track and Trace, telemedicine, mobilnog zdravstva, softvera Ministarstva zdravlja, elektronskog zdravstvenog kartona i drugih.

Sastanku su, pored Šćekića, prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Obradović, generalna direktorica Direktorata za biomedicinu i transplantaciju Sandra Damjanović i načelnik Direkcije za digitalne politike inovacije Marijan Marijanović.

