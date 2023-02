Građanima Nikšića predstavljeni benefiti imunizacije

Podgorica, (MINA) – Građani Nikšića, u okviru Karavana zdravlja i vakcinacije, danas su mogli da provjere svoje zdravlje, razgovaraju sa ljekarima i zdravstvenim radnicima i dobiju dodatne informacije o benefitima imunizacije.

Iz Instituta za javno zdravlje je saopšteno da su pojedini građani bili vakcinisani na licu mjesta, dok je veliki broj posjetilaca iskoristio prisustvo ljekara i zakazao vakcinaciju kod svog izabranog doktora u Domu zdravlja.

Generalni direktor direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite u Ministarstvu zdravlja Slodoban Mandić rekao je da su taj resor i ostale zdravstvene ustanove nastavile podršku toj veoma važnoj inicijativi po javno zdravlje građana i u opštini Nikšić, a kako bi dodatno predstavili sve benefite imunizacije po građane, te podržali zdravstvene radnike na terenu.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori, Mina Brajović rekla je da, iako je prošlo više od tri godine otkako je COVID-19 identifikovan, ova bolest nastavlja biti aktivna globalna prijetnja životima ljudi.

Ona je kazala da se svake registruje neprihvatljiv broj novih slučajeva i smrti, te da i u evropskoj regiji, gdje je situacija poboljšana, u toku opsežna transmisija i ozbiljan uticaj sa čak 1.259 prošlonedjeljnih smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19.

„Ovo je jasan pokazatelj da je i dalje ključno vakcinisati se da bi izbjegli teške bolesti i hospitalizaciju u budućnosti“, istakla je Brajović.

To je, kako je rekla, potvrdilo i novo istraživanje čiji rezultati objavljeni ove sedmice dodatno dokazuju prednosti vakcinisanja i bustera protiv COVID-19 otkrivajući da, osim što dramatično smanjuje šanse za ozbiljne bolesti i smrt povezane s koronavirusom, vakcina takođe smanjuje mogućnost da pacijenti s COVID-19 imaju srčani ili moždani udar.

„Preporuka za vakcinisanje se odnosi i na osobe koje su već imale virus, jer je Svjetska zdravstvena organizacija ustanovila da su čak i nakon preležane infekcije ljudi bili bolje zaštićeni od teških bolesti i hospitalizacije ako su se vakcinisali“, kazala je Brajović.

Direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić rekao je da je Karavan zdravlja i vakcinacije organizovan kako bi istakli povezanost između građana i zdravstvenog sistema i time im bili na usluzi po pitanju svega zbog čega su do sada odbijali vakcinaciju.

Glavna administratorka Opštine Nikšić Biljana Vučurović rekla je da je zadovoljna što je opština bila u prilici da ugosti Karavan i predstavnike zdravstvenih institucija, te najavila podršku svim akcijama i inicijativama koje su od značaja za zdravlje građana Nikšića.

Epidemiolog Doma zdravlja u Nikšiću Redžeb Zejnelagić rekao je da cilj karavana promocija vakcinacije i da je to pravi način da se dođe do građana, da se oni edukuju i donesu pravu odluku za svoje zdravlje.

Inicijativu Karavana zdravlja i vakcinacije pokrenuli su Ministarstvo zdravlja Crne Gore, IJZ i SZO, u saradnji sa domovima zdravlja, u okviru projekta jačanja kapaciteta za pružanje odgovora na COVID – 19 u Crnoj Gori, koji finansiraju Američka vlada i agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Fokus je na vakcinaciji protiv COVID-19 ali inicijativa će uključiti i druge programe vakcinacije poput onih protiv humanog papiloma virusa (HPV) i malih boginja, zauški i rubele (MMR).

Karavan imunizacije i vakcinacije u Nikšiću predstavlja jedan u nizu Karavana koji će se organizovati u Crnoj Gori.

Karavan podrazumijeva uspostavljanje mobilnih vakcinalnih punktova u Budvi, Nikšiću, Bijelom Polju i Ulcinju, gdje je za sve građane koji izraze želju omogućena vakcinacija na licu mjesta (COVID-19, HPV i MMR vakcinama), u autobusu koji je prilagođen za bezbjedno administriranje vakcina i parkiran na odobrenoj lokaciji.

