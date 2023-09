DZ Glavnog grada će obilježiti Svjetski dan fizioterapije

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja Glavnog grada obilježiće sjutra Svjetski dan fizioterapije, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Navodi se da će taj dan obilježiti jedinica za fizikalnu terapiju i da je ovogodišnja tema lumbalni sindrom – bolna leđa.

Kako su rekli iz Doma zdravlja Glavnog grada, tema bolova u leđima je važna, jer se mnogi ljudi suočavaju sa tim problemom.

“Pozivamo sve građane da sjutra, od osam do 12 sati, posjete naš punkt u Njegoševom parku gdje će dobiti sve adekvatne informacije, savjete i brošure od fizioterapeta na temu bola u krstima, i od 12 sati u Edukativnom centru naše ustanove na Pobrežju gdje ćemo obiljeziti taj dan”, kaže se u saopštenju.

Svjetski dan fizioterapije obilježava se svake godine u više od 100 zemalja svijeta, nakon što je 1951. godine osnovana Svetska konfederacija za fizikalnu terapiju.

Iz Doma zdravlja su naveli da tog dana fizioterapeuti skreću pažnju na njihov doprinos u poboljšanju javnog zdravlja i kvaliteta života svakog pojedinca.

“Fizioterapija je važna za očuvanje i poboljšanje zdravlja i kvaliteta života od rođenja, pa do duboke starosti”, kaže se u saopštenju.

