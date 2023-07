Doktore iz Nove Varoši izmještaju na druge punktove

Podgorica, (MINA) – Timovi izabranih ljekari za odrasle i djecu u Zdravstvenom objektu (ZO) Nova Varoš od sjutra će biti izmješteni po ostalim punktovim u Podgorici, zbog problema sa klimatizacijom, saopšteno je iz Doma zdravlja (DZ) Glavnog grada.

Kako se navodi, timovi će biti izmješteni zbog problema sa klimatizacijom i najavljenog porasta temperatura u Podgorici.

“Timovi izabranog doktora za odrasle i djecu biće izmješteni u ZO Blok pet, Studentska polikilinika, Zlatica, Stara varoš i Konik”, kaže se u sopštenju.

Iz podgoričkog DZ su rekli da se građani o radu svojih ljekara na nedjeljnom nivou mogu informisati preko kol centra 19816, telefona timova izabranog doktora za odrasle, sajta DZ, kao i preko obavještenja istaknutih na objektima DZ.

“Menadžment DZ Glavnog grada ulaže sve napore da se uspostavi normalan rad sistema klimatizacije i danonoćno radimo na rješavanju problema”, navodi se u saopštenju.

Iz DZ su apelovali na građane i zaposlene da imaju razumijevanja za izmještanje timova.

