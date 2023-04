CT aparat Centra za radiološku dijagnostiku ponovo u funkciji

Podgorica, (MINA) – CT aparat Centra za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) u punoj je funkciji, nakon kratkotrajnog zastoja usljed manjeg kvara, saopštili su iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su istakli da ni u jednom trenutku nijesu bili bez funkcionalnog makar jednog CT aparata.

“Jutros je Službi za inžinjering i tehničko održavanje KCCG prijavljen kvar na navedenom aparatu. Služba je odmah preduzela sve neophodne mjere i radnje i kvar već otklonila tako da je aparat ponovo u funkciji”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da CT i MR aparati KCCG-a, u cilju dostupnosti i smanjenja liste čekanja za te medicinske usluge, rade 24 sata 365 dana u godini, pa je razumljivo da se dešavaju povremeni kvarovi.

Iz KCCG su naglasili da kvarovi uvijek budu otklonjeni u najkraćem mogućem roku, zahvaljujući brzom i posvećenom radu zaposlenih.

Kako su naveli, KCCG posjeduje tri multislajsna skenera, od kojih su dva u punoj funkciji, kao i jedan za planiranje zračenja.

