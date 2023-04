Crna Gora predsjedava Komitetom za borbu protiv trgovine ljudskim organima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će naredne dvije godine predsjedavati Komitetom Savjeta Evrope (SE) za borbu protiv trgovine ljudskim organima, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su kazali da je danas, na trećem Plenarnom sastanku Komiteta, za predsjedavajućeg na mandat od dvije godine izabran načelnik u Ministarstvu zdravlja Radovan Nikolić.

“Komitet će biti odgovoran za praćenje implementacije Konvencije SE protiv trgovine ljudskim organima, koristeći muktisektorski i multidisciplinarni pristup”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Komitet olakšati prikupljanje, analizu i razmjenu informacija, iskustava i dobre prakse između država, kako bi unaprijedile svoje kapacitete za sprječavanje i borbu protiv trgovine ljudskim organima.

“Ali će imati i ulogu u inkluziji drugih država, čije bi članstvo u znatnoj mjeri doprinijelo unapređenju ove oblasti”, dodaje se u saopštenju.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić zahvalio se Komitetu SE na prepoznavanju doprinosa Crne Gore i kapaciteta da kandiduje adekvatne predstavnike u tako značajnom tijelu.

Šćekić je posebno istakao ključnu ulogu Ministarstva zdravlja u tom poduhvatu.

“Crna Gora ostaje pouzdan saveznik evropskim partnerima u borbi za bolje društvo i snažniju državu”, rekao je Šćekić.

