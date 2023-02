ŽRK Budućnost obilježava 74. godinu postojanja

Podgorica, (MINA) – Ženski rukometni klub Budućnost danas obilježava 74. godinu postojanja.

Klub je osnovan 13. februara 1949. godine u okviru Sportskog društva Budućnost, a u proteklih više od sedam decenija ostvario je brojne uspjehe, što ga čini najuspješnijim sportskim brendom u našoj državi.

Najtrofejniji crnogorski klub u svojim vitrinama ima šest evropskih trofeja – po dva Lige šampiona i Kupa pobjednika kupova i po jedan IHF Kupa pobjednika kupova i IHF Kupa.

Budućnost je sedam puta bila pobjednik Regionalne lige, a osvojila je 33. titule prvaka i 27. trofeja Kupa.

Od 1984. do danas, ŽRK Budućnost je najbolji predstavnik Crne Gore na međunarodnoj sceni i tim sa najviše učešća u Ligi šampiona.

