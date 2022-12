Zogović: Nikolić u ponedeljak da potvrdi političku konzistentnost

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić, da bi potvrdio političku konzistentnost i moralnu principijelnost, trebalo bi u ponedeljak da glasa za izbor sva četiri kandidata za sudije Ustavnog suda, poručio je poslanik Demokratskog fronta (DF) Milun Zogović.

Nikolić je u intervjuu agenciji MINA kazao da bi svako kome je stalo do evropske perspektive Crne Gore trebalo da ispoštuje mišljenje Venecijanske komisije (VK) i ne usvoji izmjene i dopuna Zakona o predsjedniku.

Zogović je u reagovanju naveo da je glasanje za sudije Ustavnog suda najbolje mjerilo ko je na evropskoj agendi, a ko želi agendu haosa i institucionalne anarhije.

On je kazao da najmanje što se može očekivati od Nikolića, da bi potvrdio političku konzistentnost i moralnu principijelnost, jeste da u ponedjeljak glasa za sva četiri kandidata za izbor sudija Ustavnog suda.

“Kada već druge upućuje na neophodnost poštovanja mišljenja Venecijanske komisije, prirodno je valjda da ličnim primjerom stane iza svojih riječi, i time ispoštuje preporuke mnogobrojnih relevantnih evropskih adresa i VK o neophodnosti izbora Ustavnog suda u punom kapacitetu, u što hitnijem roku”, naveo je Zogović u reagovanju.

Kako je rekao, čudi da Nikolić nije prepoznao i prenio glavnu poruku VK, upućenu predsjedniku njegove partije Milu Đukanoviću.

Zogović je kazao da je, za razliku od Nikolića, VK jasno ukazala da je Đukanovićevo kršenje Ustava uzrok institucionalne krize.

“Pokazujući da čak ni oni, kao potencijalna posljednja slamka spasa, nemaju razumijevanja za Đukanovićeve očajničke poteze, i da je to, što on radi, a vi slijepo pratite, poslaniče Nikoliću, ponajmanje evropska perspektiva Crne Gore”, naveo je Zogović.

On je kazao da Nikolića očigledno najviše boli razumijevanje koje je pokazala VK, ne sumnjajući u dobronamjernost i pragmatičnost zakonodavne inicijative koju je predložila parlamentarna većina.

Zoviž je rekao da je demokratska i politička “kratkovidost” Nikolića najbolje vidljiva u preporukama da se DF-u, koji je pobijedio na izborima, ne dozvoli da na osnovu izbornih rezultata participira u vršenju vlasti.

“Time jasno potvrđujete nespremnost i nezrelost za prihvatanje elementarnih demokratskih tekovina, da je vaša politička platforma destrukcija, haos i institucionalna anarhija, i da, u stvari, ne želite iznalaženje rješenja nego produbljivanje političke i institucionalne krize”, dodao je Zogović.

To će se, kako je rekao, najbolje potvrditi prilikom izjašnjavanja za izbor četvoro sudija Ustavnog suda.

Zogović je kazao da je ponuda DPS-a oko izbora samo jednog sudije je najprozirniji destruktivni politički manevar, te da izborom jednog ili dvojice sudija Ustavni sud i dalje ostaje nefunkcionalan i zarobljen u raljama politike DPS-a.

“Djeluje nestvarno da oni, koji se žale na ustavnost nekog pravnog akta, ne žele da izaberu Ustavni sud, koji je jedini nadležan da odlučuje o ustavnosti”, naveo je Zogović.

Zogović je kazao da kao jedan od snažnih motiva da bilo ko ne glasa za sudije Ustavnog suda, treba preispitati i razne nedozvoljene inostrane maligne uticaje onih koji žele da zaustave evropsku perspektivu Crne Gore.

“Kao i mnoge druge veze vaše partije sa neformalnim centrima kriminalne moći, koji kroz pokušaj pravljenja pravne anarhije žele izbjeći ličnu pravnu odgovornost. Međunarodni partneri žele saradnju sa pravno uređenom državom, koja, vjerovali ili ne, poslaniče Nikoliću, mora imati i Ustavni sud”, zaključio je Zogović.

