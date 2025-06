Znanje francuskog jezika važan segment obrazovanja mladih

Podgorica, (MINA) – Znanje francuskog jezika, kao jednog od ključnih jezika međunarodne diplomatije, nauke, kulture i ekonomije, predstavlja važan segment obrazovanja mladih u Crnoj Gori, rekla je ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić Stojanović.

Ona je to kazala danas na sastanku sa ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori An Mari Maske.

Glavna tema razgovora, kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), bio je Administrativni sporazum zaključen između Ministarstva Evrope i vanjskih poslova Francuske i MPNI.

Taj sporazum, koji je potpisan 14. marta, odnosi se na promociju i institucionalnu podršku nastavi francuskog jezika u crnogorskom obrazovnom sistemu.

“Sporazum ima za cilj unapređenje kvaliteta i dostupnosti nastave francuskog jezika u osnovnim i srednjim školama, kao i na univerzitetskom nivou, kroz jačanje kapaciteta nastavnog kadra, razvijanje modernih nastavnih programa i obezbjeđivanje nastavnih materijala u saradnji sa francuskim partnerima”, kaže se u saopštenju MPNI.

Oni su naveli da je osim toga tokom sastanka razgovarano i o strateškoj namjeri Crne Gore da u skorijoj budućnosti stekne status pridruženog člana Međunarodne organizacije frankofonije, čime bi se dodatno afirmisala posvećenost države njegovoj multilateralnoj i kulturnoj dimenziji.

U tom kontekstu, sagovornice su, kako se dodaje, razmijenile mišljenja o daljim koracima u promovisanju francuskog jezika, frankofone kulture i vrijednosti kroz obrazovni sistem Crne Gore.

Ona je naglasila da učenje francuskog jezika doprinosi internacionalizaciji obrazovanja, otvaranju vrata evropskim i svjetskim univerzitetima i tržištima rada, te jačanju kulturne i akademske saradnje sa frankofonim zemljama.

Jakšić Stojanović je navela da francuski jezik nije samo sredstvo komunikacije, već i most ka širokoj međunarodnoj zajednici sa kojom Crna Gora želi da produbi saradnju.

“U tom smislu, ovaj sporazum predstavlja značajan korak u pravcu izgradnje obrazovnog sistema koji je usmjeren ka međunarodnoj saradnji, jezičkoj raznolikosti i razvoju interkulturalnih kompetencija kod naših učenika i studenata“, kazala je Jakšić Stojanović.

Maske je, kako se navodi, izrazila zadovoljstvo intenziviranjem saradnje između dvije zemlje na polju obrazovanja i frankofonije, uz potvrdu spremnosti Francuske da i dalje podržava razvoj nastave francuskog jezika i zajedničke obrazovne projekte u Crnoj Gori.

