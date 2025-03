Značajni izazovi u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Obaveze na sprečavanju i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i jačanje regionalne i međunarodne saradnje u toj borbi i dalje su pred značajnim izazovima.

To je poručeno na Međunarodnoj konferenciji na visokom nivou „Ka Evropskoj uniji (EU): jačanje integriteta i nezavisnosti krivičnog pravosuđa na Zapadnom Balkanu“ u Ljubljani, kojoj je prisustvovala i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić.

Ona je sa predsjednikom Vrhovnog suda Slovenije Miodragom Đorđevićem razgovarala, između ostalog, o iskustvima i modalitetima da se dostigne nivo pravilne presude iz prvog puta.

Tokom susreta, koji je uslijedio u okviru Međunarodne konferencije na visokom nivou, Pavličić i Đorđević razmijenili su iskustva o funkcionisanju pravosudnih sistema i ekspertskoj pomoći koju bi Slovenija mogla da pruži Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, razgovarano je i o TIPCO sistemu – specijalnom programu koji omogućava da se suđenja snimaju tonski i, uz pomoć softvera, glasovi svih učesnika u postupku, u realnom vremenu, pretvaraju u transkripte.

“Ovaj vid pretvaranja glasa u tekst zamijenjuje diktiranje zapisnika koji vodi sudija, kao i naknadno prekucavanje transkripta snimljenih suđenja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, slovenačko iskustvo pokazalo je da je taj sistem veoma efikasan alat u sudskom postupku, pa je razgovarano o mogućnosti njegove primjene u crnogorskim sudovima.

Pavličić je razgovarala i sa direktorom Global inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) Markom Šoom o projektima, kroz koje bi ta organizacija pružila pomoć Crnoj Gori u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Navodi se da su razmjena iskustava, inovativne ideje o strateškoj, sistematskoj i dosljednoj prevenciji korupcije kao i sprovođenje mjera kako bi se ona suzbila, ključni preduslovi za osiguranje transparentne i odgovorne upotrebe upravljanja javnim resursima u korist svih.

“A razumijevanje veza između organizovanog kriminala i korupcije, osnova je za prevazilaženje prijetnji koje oni predstavljaju društvima”, jedna je od poruka konferencije.

Konstatovano je da su integritet i nezavisnost krivičnog pravosuđa ključni u tom procesu, ali i da se u svijetu koji se brzo razvija, sistemi pravde moraju prilagoditi sadašnjim i budućim izazovima.

Organizatori konferencije u Ljubljani, Ministarstvo pravde Slovenije i Global inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, poručili su da „naše države i međunarodna zajednica mogu da se suoče sa ovim problemom samo uz snažnu posvećenost vladavini zakona, poštovanju ljudskog dostojanstva, osnovnih ljudskih prava i zajedničkog blagostanja“.

