Značajna podrška za otvorene liste

Podgorica, (MINA) – Političari, predstavnici nevladinih organizacija, akademskog sektora i međunarodne zajednice, uglavnom imaju pozitivan stav prema ideji uvođenja sistema otvorenih lista u Crnoj Gori, saopšteno je iz Udruženja za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju, itraživanje koje je institut Damar radio za potrebe UZOR-a, pokazuje da 83,3 odsto ispitanika podržava postepeno uvođenje otvorenih lista, dok deset odsto zagovara momentalnu primjenu tog sistema.

“Čak 60 odsto ispitanika je u potpunosti saglasno s tvrdnjom da bi davanje mogućnosti građanima da biraju pojedince na listama, a ne samo političku stranku ili izbornu listu, moglo osnažiti demokratske procese u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Iz UZOR-a i CDT-a su kazali da, kada je u pitanju održavanje lokalnih izbora u jednom danu, 86,2 odsto ispitanika iskazuje podršku tom konceptu, te da je na pitanje da li bi to rješenje unaprijedilo efikasnost i transparentnost izbornog procesa, 62,1 odsto ispitanika odgovorilo u potpunosti pozitivno.

Prema njihovim riječima, 72,3 odsto ispitanika podržava uvođenje direktnih izbora za organe mjesnih zajednica, a 44,8 odsto se u potpunosti slaže da bi taj model trebalo da bude uključen kroz reformu Zakona o izboru odbornika i poslanika.

“Istraživanje pokazuje i da predlog za uvođenje individualnih kandidatura ima većinsku podršku – čak 55,2 odsto ispitanika ga u potpunosti podržava, dok dodatnih 27,6 odsto ima uglavnom pozitivan stav o istom”, navodi se u saopštenju.

Iz UZOR-a i CDT-a su rekli da je na pitanje da li podržavaju rješenje shodno kome bi Državna izborna komisija (DIK) bila sastavljena isključivo od stručnih i nepristrasnih članova, čak 85,7 odsto ispitanih odgovorilo pozitivno.

Kako su naveli, na pitanje o centralizaciji izborne administracije, odnosno podršci većoj kontroli DIK-a nad opštinskim izbornim komisijama, može se primijetiti da više od tri četvrtine ispitanika (78,6 odsto) ima pozitivan stav.

“Svega 3,6 odsto ispitanika ima donekle negativan stav po pitanju centralizacije izborne administracije, što ukazuje da je prepoznata važnost unapređenja institucionalnog uticaja koji DIK treba da ima u toku organizacije izbornih procesa”, dodaje se u saopštneju.

Istraživanje ukazuje i na visok nivo podrške mjerama koje bi unaprijedile odgovornost u sistemu finansiranja političkih partija i izbornih kampanja.

Iz UZOR-a i CDT-a su podsjetili da Crna Gora još nije izmijenila Zakon o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, shodno preporukama GRECO i OSCE/ODIHR, iako Evropska komisija u svom posljednjem godišnjem izvještaju konstatuje da pravni okvir u toj oblasti treba mijenjati u skladu sa evropskim standardima i preporukama međunarodnih organizacija.

Kako se navodi u saopštenju, većina ispitanika (64,3 odsto) smatra i da bi veće ulaganje partijskih sredstava u ženske organizacije povećalo učešće žena u politici.

“Dvije trećine ispitanika smatra da bi trebalo uvesti sankcije za političke subjekte koji ne poštuju propise o trošenju javnih sredstava namijenjenih ženskim organizacijama”, kaže se u saopštenju.

Istraživanje je realizovano korišćenjem onlajn /online/ metode prikupljanja podataka, a ciljna grupa su bili političari, članovi odbora za izbornu reformu, predstavnici nevladinih organizacija, akademskog sektora, kao i predstavnici međunarodne zajednice.

Istraživanje je sprovedeno od 24. marta do 6. maja.

