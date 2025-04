Značajan rast broja skupova podataka

Podgorica, (MINA) – Na portalu otvorenih podataka dostupno je 500 skupova podataka, što predstavlja skoro dvostruko povećanje u odnosu na četvrti kvartal prošle godine, kada je bilo objavljeno 280 skupova, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave (MJU).

Iz tog resora su kazali da portal otvorenih podataka Vlade Crne Gore (https://data.gov.me//) bilježi značajan napredak u pogledu transparentnosti i dostupnosti informacija javnog sektora.

“U odnosu na novembar 2020. godine, kada je na portalu bilo dostupno 138 skupova podataka koje je objavilo 20 institucija, broj podataka se gotovo učetvorostručio, dok se broj aktivnih institucija skoro udvostručio”, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz MJU, danas podatke aktivno objavljuje 38 institucija, dok je cilj da se taj broj u narednom periodu poveća kroz edukativne i promotivne aktivnosti.

“Ovaj razvoj pokazuje kontinuiranu posvećenost MJU i Vlade unapređenju otvorenosti, transparentnosti i efikasnosti javne uprave, gdje je kroz definisanje strateških ciljeva u ključnim strateškim dokumentima poseban akcenat upravo dat transparentnosti i otvorenosti javne uprave prema građanima”, kaže se u saopštenju.

Otvoreni podaci, kako su naveli iz Ministarstva, imaju ogroman potencijal za primjenu ne samo unutar državne administracije, već i u privredi, akademskoj zajednici i nevladinom sektoru, pružajući osnovu za razvoj digitalnih usluga, analizu javnih politika i inovativnih rješenja.

Oni su kazali da otvoreni podaci predstavljaju temelj za razvoj pametnih usluga, digitalnih alata i inovacija koje mogu unaprijediti svakodnevni život i poslovanje građana i privrednih društava, što doprinosi da Crna Gora nastavlja da korača ka modernoj, digitalno transformisanoj upravi.

Iz MJU su pozvali sve institucije koje još nijesu aktivno uključene da objavljuju podatke u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, kao i građane, preduzetnike i organizacije da koriste dostupne podatke i doprinesu njihovoj daljoj valorizaciji kroz konkretne projekte i analize.

“Razvoj i unapređenje portala otvorenih podataka predstavlja važan iskorak u pravcu jačanja transparentnosti, odgovornosti i usklađivanja sa evropskim standardima u oblasti digitalne uprave i otvorenosti institucija”, navodi se u saopštenju.

